Meisterkorso BVB-Meisterfeier in Dortmund? – So könnte der Korso ablaufen

Dortmund. 200.000 Fans waren beim letzten BVB-Meisterkorso – und Sonntag könnte es in Dortmund wieder voll werden. Die Stadt plant schon die Meisterfeier.

Holt der BVB am Samstag die Meisterschaft? Nur noch der Heimsieg gegen Mainz trennt Borussia Dortmund davon, die Meisterschale zurück in den Pott zu holen – das erste Mal seit 2012, als der BVB sogar das Double aus Meisterschaft und Pokal schaffte.

Klar, dass bei Stadt und Verein schon die Planungen für eine mögliche Meisterfeier am Pfingstsonntag laufen. Aber was ist konkret geplant? Damit hält sich die Stadt Dortmund noch zurück. Erst Dienstagmittag rücken die Verantwortlichen mehr Infos heraus, heißt es.

2011 war bei der BVB-Meisterfeier am Borsigplatz in der Dortmunder Nordstadt die Hölle los.

BVB-Meisterfeiern: So lief es 2011 und 2012

Man kann aber davon ausgehen, dass die mögliche Meisterfeier ähnlich ablaufen dürfte wie bisherige BVB-Meisterfeiern. Am Sonntag nach dem letzten Spieltag (also Pfingstsonntag, 28. Mai 2023) könnte der Meisterkorso am Mittag in der Oesterholzstraße starten. Dort liegt mit dem "Wildschütz" die Geburtsstätte des BVB.

2011 startete der offene BVB-Truck um 12.09 Uhr zum Borsigplatz. 2012 ging's erst um 18.09 Uhr los – das Team um Trainer Jürgen Klopp landete um 16 Uhr aus Berlin und trug sich dann ins Goldene Buch ein. Zudem sollten erst die Landtagswahllokale schließen.

BVB-Korso vom Borsigplatz... zum U oder zur B1?

Nach einer Runde um den Borsigplatz könnte der Meisterkorso über Oesterholzstraße, Weißenburger Straße und Geschwister-Scholl-Straße auf den Innenstadt-Wall fahren. Dann geht's womöglich über Ostwall, Südwall, Hohen Wall und Hiltropwall zum Dortmunder U (4,3 Kilometer, ca. 4 Stunden). Das war zumindest die Korso-Strecke 2012. Bei der Meisterfeier 2011 bog der BVB-Truck auf die Ruhrallee ab und endete mit einer Feier auf der B1 vor der Westfalenhalle.

Achtung! Bei vergangenen Meisterfeiern galt entlang der Korso-Strecke absulutes Halteverbot. Polizei und Ordnungsamt griffen rigoros durch. Zudem galt ein Glasverbot an der Strecke. Auch auf den ÖPNV wirkte sich die Meisterfeier stark aus: DSW setzte längere Bahnen ein – musste 2012 aber wegen der Menschenmassen den kompletten Bereich um den Borsigplatz für Busse und Bahnen sperren. Es ging nur zu Fuß weiter.

