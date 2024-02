Bunker-Hotel an Dortmunder Westfalenhalle aufgebrochen

Am Montag (12. Februar) wurde ein großes Loch im zugemauerten Eingangsbereich des ehemaligen Bunker-Hotels entdeckt, die alte Flügeltür stand offen. Feuerwehr, Polizei und Tiefbauamt rückten an, begingen die Anlage. Da niemand drinnen war, sollte sie wieder verschlossen werden – eine zuständige Person war jedoch nicht zu finden.

Schlussendlich wurde der Hausmeister der Westfalenhalle beauftragt, den Bunker dichtzumachen. Ob sich Lost-Place-Besucher dort umgesehen haben oder gar Obdachlose Unterschlupf fanden, ist derzeit unklar.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Luftschutzbunker an der Westfalenhalle in Dortmund zur extravaganten Unterkunft für Prominente umgestaltet. Das „Hotel Fleiter“ bot ab 1948 inmitten der Trümmerlandschaft Platz für 45 Gästebetten auf 490 Quadratmetern.

Als die neue Westfalenhalle 1952 eingeweiht wurde, war das Bunker-Hotel die erste Adresse für Künstler und Sportler, die dort auftraten. Doch mit dem Bau weiterer Hotels in den 60er Jahren verlor es an Bedeutung und verfiel allmählich.

1978 wurde es renoviert, doch 1984 endgültig geschlossen. Unmittelbar nach der Schließung wurde das Hauptportal des Hotels abgerissen, der Eingang zugemauert. Heute sind nur noch wenige Überreste sichtbar, darunter eine alte Flügeltür und der Schornstein des einstigen Koks-Aggregats, während der Bunker unter Betonplatten verborgen ruht.

