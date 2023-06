In Dortmund wurde ein Rollstuhlfahrer von einer Old English Bulldog angegriffen (Symbolbild).

Angriff Bulldogge greift Rollstuhlfahrer an - Halterin geht einfach

Dortmund. Ein Rollstuhlfahrer wurde in einem Dortmunder Wald von einer Bulldogge angegriffen und gebissen. Die Halterin ging weiter. Wer hat sie gesehen?

Nach dem Angriff eines Hundes auf einen Rollstuhlfahrer in einem Wald in Dortmund-Bodelschwingh bittet die Polizei um Hinweise auf eine etwa 60 Jahre alte Hundehalterin. Sie war vermutlich mit einem circa 50 Kilogramm schweren Hund der Rasse "Old English Bulldog" und mit einem kleinen weißen Malteser unterwegs. Das teilte die Polizei mit.

Der braune Hund lief am Montagnachmittag (05. Juni) gegen 17.10 Uhr auf einem Waldweg auf den Rollstuhlfahrer zu und biss ihn. Der 68-jährige Dortmunder stürzte aus dem Rollstuhl. Die Hundehalterin ging offenbar einfach weiter. Den verletzten Mann traf die Polizei in der Nähe des Waldes in der Straße Wachteloh.

Polizei Dortmund ermittelt wegen Körperverletzung

Ein Zeuge (38) habe die Frau beobachtet, konnte aber keine Angaben zu ihrer Identität machen. Er beschrieb sie wie folgt:

60 bis 65 Jahre alt

1,70 bis 1,75 Meter groß und schlang

Bekleidung: weißes T-Shirt, Jeans, braune Bauchtasche.

Der Hund trug keinen Maulkorb, aber ein dickes Lederhalsband

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise unter 0231 132 7441.

