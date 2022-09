Überfall Brutaler Überfall in Dortmunder Buchladen – Frau verletzt

Dortmund. Ein Mann hat eine Verkäuferin in der Dortmunder Bahnhofsbuchhandlung mit einem Messer verletzt. Er wurde gefasst – in einem Wettbüro.

Ein 38-Jähriger hat in der Bahnhofsbuchhandlung im Dortmunder Hauptbahnhof eine Verkäuferin verletzt: Bei einem ungewöhnlich rabiaten Raubversuch hielt er ihr ein Messer an den Hals – sie schnitt sich daran.

Gegen 20.30 Uhr verständigte die Mitarbeiterin die Bundespolizei. Die 25-Jährige sei den Beamten mit blutverschmiertem Arm entgegengelaufen, heißt es in einer Mitteilung. Sie habe sichtbar unter Schock gestanden.

Überfall in Dortmund: Mann will Tageseinnahmen

Zitternd schilderte sie den Überfall: Sie haben hinterm Verkaufstresen gestanden, als der Unbekannte die Buchhandlung betrat. Er habe sich umgeschaut, nach Tabakzubehör gefragt und das Geschäft wieder verlassen. Wenig später sei er zurückgekehrt. Als der letzte Kunde ging, sei der Mann in den Kassenbereich gekommen – mit einem Messer in der Hand. Er wollte die Tageseinnahmen aus der Kasse.

Plötzlich hielt ihr der Räuber das Messer gegen den Hals. Als die Verkäuferin die Waffe abwehren wollte, schnitt sie sich daran. Daraufhin schlug ihr der Mann ins Gesicht – sie stürzte. Währende er ihr die Hand vor den Mund hielt versuchte er, die Kasse selbst zu öffnen. Er scheiterte. Dann floh er Richtung Innenstadt. #

Täter in Dortmunder Wettbüro festgenommen

Die Verkäuferin lieferte eine Personenbeschreibung, die die Bundespolizei auch an die Polizei Dortmund weitergab. Mit Erfolg: Kurz später wurde der mutmaßliche Täter in einem Wettbüro in der Nähe des Hauptbahnhofs festgenommen.

Die Überwachungskamera hat den Überfall aufgezeichnet. Die Bundespolizei hat ein Verfahren wegen schweren Raubversuchs eingeleitet.

