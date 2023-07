Am Montagmorgen hat es in einer Dortmunder Shishabar gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise (Archiv).

Kriminalpolizei ermittelt Brandstiftung in Shishabar: Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund. Am Montag hat es in einer Dortmunder Shishabar gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung – und schließt ein Motiv bereits aus.

Die Kriminalpolizei Dortmund beschäftigt ein Brand in einer Dortmunder Shishabar am frühen Montagmorgen. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um Brandstiftung in der Gaststätte auf der Münsterstraße, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Tat.

Um kurz nach vier Uhr am frühen Montagmorgen war die Feuerwehr auf Rauch getroffen, der aus der Bar ins Freie drang. Das Feuer habe die Inneneinrichtung stark beschädigt, verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Für die Löscharbeiten war die Münsterstraße in Richtung Innenstadt voll gesperrt worden.

Brandstiftung in Dortmunder Shishabar: Polizei findet „eindeutige Hinweise“

Schnell hätten die Polizisten „eindeutige Hinweise“ auf Brandstiftung erkannt, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Um kein Täterwissen preiszugeben – und Zeugen nicht zu beeinflussen – will die Polizei diese Hinweise nicht näher einordnen. „Ein Videoclip kann uns am Dienstag möglicherweise weitere Erkenntnisse über den Tathergang geben“, sagte Sprecher Peter Bandermann auf Nachfrage.

Einen ausländerfeindlichen Hintergrund schloss Bandermann dagegen bereits aus. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die gegen 4.10 Uhr verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231-1327441 entgegen. (baro)

