Feuerwehr Brandstiftung an einer Kita in Dortmund – Zeugen gesucht

Dortmund. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag Zeitungsstapel an einer Dortmunder Kita mutmaßlich in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeitungsstapel im Eingangsbereich einer Kita an der Hohenbuschei-Allee in Dortmund sind in den frühen Morgenstunden am Samstag (26.2.) mutmaßlich in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei berichtete, war das Feuer gegen 3.30 Uhr von einem 25-jährigen Dortmunder entdeckt und über den Notruf gemeldet worden. Das sofortige Einschreiten des Zeugen und das der Feuerwehr habe Schlimmeres verhindern könnten. „Die Brandentwicklung war schnell gestoppt“, hieß es.

Der Sachschadenbetrag sei derzeit noch unklar. Die Dortmunder Kriminalpolizei ermittelt. Hinweisgeber melden sich beim Kriminaldauerdienst unter 0231-132-7441.

