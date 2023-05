Brand in Dortmund: Flammen schlagen aus den Fenstern

Dortmund. Bei einem Brand in Dortmund am Bärenbruch haben die Einsatzkräfte Personen vor dem Flammen gerettet. Das Nachbarhaus musste evakuiert werden.

Einsatz für die Feuerwehr in Dortmund-Marten: An der Straße am Bärenbruch in brannte eine Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Einsatzkräfte retteten vier Personen mit der Drehleiter. Die Flammen schlugen aus den Fenstern bis an das dritte Obergeschoss.

Brand in Dortmund: Decke der Wohnung geöffnet

Brand in Dortmund: Auch das Nachbarhaus wurde evakuiert. Foto: feuerwehr dortmund

Gegen 3.20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Eine weitere Person konnte sich eigenständig in den Hinterhof retten. Zur Sicherheit wurden i Anschluss alle Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus kontrolliert und die Decke der Brandwohnung geöffnet, neun Bewohner aus dem Nachbarhaus wurden evakuiert. Insgesamt wurde eine Person durch Rauchgase verletzt und in ein Krankenhaus transportiert, mehrere Wohnungen sind unbewohnbar. (ck)

