Brand in der Dortmunder City: Ladenlokal nicht mehr nutzbar

In einem Ladenlokal in der Dortmunder Fußgängerzone hat es am Donnerstag gebrannt. Das Geschäft ist nicht mehr nutzbar.

Dortmund. Ein Afro-Shop in der Dortmunder Fußgängerzone ist am Donnerstagmorgen in Brand geraten. Der Laden ist bis auf weiteres nicht mehr nutzbar.

Nach einem Brand in einem Gebäude in der Dortmunder Fußgängerzone am Donnerstagmorgen (3.3.) ist ein Ladenlokal bis auf weiteres nicht mehr nutzbar. Wie die Feuerwehr berichtete, wurden die Einsatzkräfte gegen 7.15 Uhr in die Brückstraße zu einem Brand im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes gerufen. Als die ersten Kräfte eintrafen, drang demnach Brandrauch aus dem verglasten Eingangsbereich sowie aus den Fenstern an der Rückseite des Gebäudes. Sie waren laut Feuerwehr vergittert, eine Scheibe war bereits geplatzt.

Die Brandschützer hätten die Eingangstür zum Ladenlokal mit einem Brechwerkzeug geöffnet und seien unter Atemschutz mit einem Strahlrohr vorgegangen, um in den Verkaufsräumen nach Personen und der Rauchquelle zu suchen. Wie sich herausstellte, brannten aus bislang ungeklärter Ursache „Lebensmittel in verschiedenster Form“, die über die gesamte Ladenbreite in Regalen gelagert waren. „Personen hielten sich glücklicherweise nicht in den Räumlichkeiten auf“, teilte die Feuerwehr mit. Es sei niemand verletzt worden.

Lesen Sie hier aktuelle Nachrichten zur Corona-Lage in Dortmund

Der Brand habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können, so Sprecher Andreas Pisarski. Das Ladenlokal, eine ehemalige Apotheke, in der sich heute ein „Afro-Shop“ befindet, sei jedoch bis auf weiteres nicht mehr nutzbar. Die Elektrounterverteilung des Ladenlokals sei durch den Brand beschädigt worden.

Der Brandrauch war laut Feuerwehr außerdem in ein angrenzendes Hostel gezogen – hier hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzkräfte hätten das gesamte Hostel überprüft, alle betroffenen Bereiche gelüftet und vom Brandrauch befreit, so der Sprecher. Die Einsatzstelle sei nach Abschluss aller Maßnahmen an die Mieterin des Geschäftes und die Polizei übergeben worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund