Brand: Feuerwehr Dortmund rettet Frau und Katze aus Wohnung

Dortmund. Bei einem Wohnungsbrand am Montagmorgen in Dortmund rettet die Feuerwehr eine bewusstlose Frau. Auch eine Katze versorgen die Rettungskräfte.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Huckarde hat die Feuerwehr Dortmund am Montagmorgen eine Frau sowie eine Katze gerettet. Während die bewusstlose Frau zur Weiterbehandlung in die Klinik kam, brachten die Retter den Vierbeiner ins Tierheim, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.

Um 8.15 Uhr ging bei den Rettungskräften der Notruf von Anwohnern aus dem Brunshollweg ein, dort drang bereits dichter Rauch aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Zwei Atemschutztrupps mit Stahlrohren zur Brandbekämpfung fanden in den Räumen dann die bewusstlose Frau und die Katze.

Rettung nach Brand in Dortmunder Wohnung: Frau kommt ins Krankenhaus

Nach der ersten Versorgung kam die Frau dann ins Krankenhaus, während die Feuerwehr die Wohnung entrauchte und von der Stromversorgung kappte. Brandursache und die Höhe des Sachschadens ermitteln jetzt die Polizei, insgesamt waren 37 Kräfte im Einsatz. (Red)

