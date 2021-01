Brände im Dortmunder Nordviertel - Kamera filmt Verdächtigen

Brandstiftung in Dortmund - Videokamera filmt Verdächtigen

Nach Bränden am 22. und am 28. Dezember i2020 n Mehrfamilienhäusern der nördlichen Dortmunder Innenstadt sucht die Polizei einen Tatverdächtigen. Das Video zeigt den Verdächtigen in bewegten Bildern.