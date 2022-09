Dortmund. Wenn am Samstag Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 aufeinandertreffen, wird auch die Polizei vorbereitet sein. Es gibt ein klares Konzept.

Es ist wieder soweit. 574 Tage nach dem bisher letzten Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 treffen beide Mannschaften am Samstag, 17. September, wieder im Revierderby aufeinander. Ein Spiel, das beide Fanlager regelmäßig elektrisiert. Während das Duell im Februar 2021 aber noch voll im Zeichen der Corona-Pandemie stand, wird das Derby nun wieder ausverkauft sein. So bereitet sich auch die Dortmunder Polizei gründlich auf das Duell im Signal Iduna Park vor.

Polizei Dortmund: Klare Fantrennung und drei Sonderzüge für Schalke-Fans

Die Beamten werden auch an diesem Samstag auf eine strikte Fantrennung setzen. Die rund 7000 Schalke-Fans sollen vor allem in drei Sonderzügen zum „Hochrisikospiel“ nach Dortmund reisen. „Wir wünschen uns, dass alle Besucherinnen und Besucher sich an unser Konzept halten und über die vorgegebenen Wege friedlich anreisen. Einen großen Stellenwert hat dabei auch unsere Bitte, mit Bus und Bahn anzureisen. Das Stadionticket gilt am Spieltag ja gleichzeitig als Fahrschein - nutzen Sie das also am besten auch“, wird Polizeidirektor Thomas Pierenkämper in einer Pressemitteilung zitiert.

BVB gegen Schalke: Mehr News zum Derby

Die Polizisten möchten Szenen wie im Vorfeld des Champions-League-Spiels zwischen dem BVB und dem FC Kopenhagen vermeiden. Da hatten sich Fans beider Teams in der Dortmunder Innenstadt eine Schlägerei geliefert und tags darauf im Stadion reichlich Pyrotechnik gezündet. Szenen, die Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange beim Revierderby nicht sehen möchte. „Wir werden konsequent gegen diejenigen vorgehen, die die öffentliche Sicherheit im Rahmen dieses Fußballspiels gefährden könnten. Im Vordergrund müssen am Samstag der Sport und die Sicherheit stehen.“

Haben Sie schon in unseren WAZ-Podcast reingehört? In fußball inside gibt es jede Woche die neusten Infos zu unseren großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Hören Sie jetzt die aktuelle Folge:

Lange setze auch darauf, dass sich die Fans kooperativ verhalten. „Gleichzeitig habe ich volles Vertrauen in meine Einsatzkräfte. Unser Einsatzkonzept hat sich schon bei den letzten Derbys stets bewährt.“ Die Dortmunder Polizei werde mit einer vierstelligen Zahl an Beamten im Einsatz sein, wie es von Seiten der Behörde auf Nachfrage hieß. Konkret appelliert die Polizei:

Glasflaschenverbot im Veranstaltungsbereich

Anreise mit Bus und Bahn statt Auto: Parkplätze sind stark begrenzt

Pyrotechnik ist im gesamten Stadtgebiet und im Stadion verboten

Wer sich am Derbytag an die Polizei Dortmund wenden möchte, kann das über ein eigens eingerichtetes Bürgertelefon tun. Unter der Rufnummer 0231/132-5555 sind die Beamten ab elf Uhr erreichbar. Zudem werden sie die Bürger über ihre Facebook- und Twitter-Accounts auf dem aktuellsten Stand halten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund