Bombenfund in Dortmund-Aplerbeck: B1 ist gesperrt

Bei Sondierungsbohrungen in Dortmund-Aplerbeck ist ein Blindgänger gefunden worden. Am Dienstag stand die Entschärfung an.

Dortmund. In Dortmund wird ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg. Er wurde im Stadtteil Aplerbeck entdeckt. B1 ist seit 15.45 Uhr gesperrt.

Nach dem Fund eines Blindgängers in Dortmund ist am Dienstag um15.45 Uhr die Bundesstraße B1 gesperrt worden. In Vorbereitung auf ein Bauprojekt im Gewerbegebiet an der Eggensteinstraße in Dortmund-Aplerbeck hatten Experten bei Sondierungsarbeiten am Montag die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Am Dienstag lief die Entschärfung an. Dafür mussten alle rund 1900 betroffenen Anwohner ihre Wohnungen bis 13 Uhr für voraussichtlich fünf Stunden verlassen. Aus Sicherheitsgründen musste deshalb das umliegende Gebiet (siehe Karte) in einem Radius von 500 Metern evakuiert werden. Neben den Anwohnern sind auch das Gewerbegebiet an der Schleefstraße, die Bundesstraße 1 sowie die umliegenden Straßen um den Fundort betroffen.

Laut Stadt waren gegen 14 Uhr insgesamt 13 Krankentransporte durchgeführt worden, um Anwohner zu evakuieren. Gegen 15 Uhr teilte die Stadt mit, der Evakuierungsbereich sei zu 80 Prozent geräumt. Die Evakuierung sei bislang ohne Störungen abgelaufen, hieß es.

Evakuierungsstelle wird im Gymnasium an der Schweizer Allee eingerichtet

In einem Radius von 500 Metern um den Fundort muss das Gebiet evakuiert werden, auch die B1 muss kruzfristig gesperrt werden. Foto: Stadt Dortmund

Eine Evakuierungsstelle wurde in dem Gymnasium an der Schweizer Allee, Schweizer Allee 18-20, eingerichtet. Die Corona-Lage macht es erforderlich, dass die Menschen in der Evakuierungsstelle getrennt voneinander untergebracht werden. Dafür bietet das Gymnasium an der Schweizer Allee ideale Voraussetzungen.

Betroffene Anwohner, die an Covid-19 erkrankt oder zurzeit in Quarantäne sind, sollten sich möglichst noch am Montag, 16. November, bis 20.30 Uhr oder am Dienstag, 17. November, ab 7.30 Uhr bis spätestens 11 Uhr, beim Bürgertelefon des Ordnungsamtes melden, unter der Rufnummer 0231 - 50 288 88.

Sobald die Bombe entschärft ist und die Absperrmaßnahmen aufgehoben werden, wird dies über den offiziellen Twitter-Kanal der Stadt Dortmund unter dem Hashtag #dobombe bekannt gegeben. Über diesen Kanal informiert die Stadt auch über aktuelle Entwicklungen.

Bombenentschärfung: Buslinien in Aplerbeck fahren Umleitung

Die Entschärfung hat auch Auswirkungen auf die Buslinien in Aplerbeck. Es kommt am Entschärfungstag zu Einschränkungen bei den Buslinien 420, 422, 431, 436 und 439. Diese werden ab ca. 13 Uhr den Evakuierungsbereich weiträumig umfahren. Dabei entfallen jeweils mehrere Haltestellen.