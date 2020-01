Bomben-Verdacht in Dortmund: Alle Infos zur Mega-Evakuierung

Die Stadt Dortmund steht vor einer riesigen Evakuierung. Mitten in der dicht besiedelten Dortmunder Innenstadt liegen möglicherweise mehrere Blindgänger, die am Sonntag, 12. Januar 2020, untersucht und gegebenenfalls entschärft werden sollen. Eine Mammutaufgabe für Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen. Denn in der Evakuierungszone befinden sich gleich mehrere Seniorenheime und auch Krankenhäuser. Wir beantworten alle wichtigen Fragen zur Großevakuierung für die Bombenentschärfung im Dortmunder Klinikviertel.

Bombenverdacht im Dortmunder Klinikviertel: Was wurde gefunden?

Im Dortmunder Klinikviertel gibt es aktuell und in naher Zukunft mehrere größere Bauprojekte. Doch bevor gebaut werden darf, müssen die Grundstücke überprüft werden und kampfmittelfrei sein. Bei diesen Untersuchungen, zu denen unter anderem Luftbildauswertungen gehören, hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst an der Beurhausstraße, der Luisenstraße und im Kreuzungsbereich Rheinische Straße und Westentor drei Verdachtspunkte ausgemacht. Am Mittwoch, also wenige Tage vor der Mega-Evakuierung, kam noch ein vierter Verdachtspunkt hinzu, der laut Stadt direkt im Johannes-Hospital liege.

Die Karte der Innenstadt von Dortmund zeigt die Evakuierungszone für die möglichen Bombenentschärfungen im Klinikviertel am 12. Januar 2020. Foto: Stadt Dortmund

All diese sogenannten Anomalien weisen auf mögliche Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hin - könnten aber auch andere ungefährliche metallische Gegenstände im Boden sein. Ob es sich tatsächlich um Blindgänger handelt, kann erst eine Ausgrabung sagen. Damit wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen Lippe am Samstag, 11. Januar 2020 beginnen.

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es wirklich um alte Fliegerbomben handelt? Klaus Berkemeier von der Bezirksregierung bleibt zurückhaltend, weil jeder Fall einzigartig ist. Rein statistisch betrage die Wahrscheinlichkeit nach den bisher bereits durchgeführten Maßnahmen (Luftbildauswertung, spezielle Bohrungen im Umfeld) 60 bis 70 Prozent. „Es kann allerdings auch nur ein alter Heizkörper sein“, so Dortmunds Bau- und Infrastruktur-Dezernent Arnulf Rybicki.

Großevakuierung in der Dortmunder Innenstadt: Wer ist betroffen?

Entdeckt der Kampfmittelbeseitigungsdienst tatsächlich Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden, müssen rund 14.000 Anwohner, ca. 400 Patienten der beiden Kliniken, Hotelgäste, und über 200 Bewohner zweier Seniorenheime in Sicherheit gebracht werden. Um auf Nummer Sicher zu gehen, wurde um alle drei Punkte ein Radius von 500 Metern gezogen, was der Sicherheitszone für einen Blindgänger von 500 Kilo – also einer Zehn-Zentner-Bombe – entspricht.

#dobombe1201: Welche Straßen und Häuser sind von der Evakuierung am Sonntag, 12. Januar, betroffen? Was müssen Anwohner*innen beachten? Alle Infos inklusive einer Liste der Häuser und Wohnungen im Evakuierungsbereich findet ihr hier⤵ #dobombe

▶ https://t.co/bqId4TyflS pic.twitter.com/GEkXOMDt93 — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) January 7, 2020

Welche Straßen und Hausnummern von der Evakuierung betroffen sind, hat die Stadt Dortmund in ihrem Internet-Auftritt aufgelistet. Die Stadtverwaltung weist auch darauf hin, dass die genaue Evakuierungszone auch kurzfristig erweitert werden kann. An die betroffenen Haushalte hat die Stadt Dortmund in den vergangenen Tagen Handzettel verteilt.



Menschen, die in dem zu evakuierenden Bereich leben und gehbehindert oder bettlägerig sind, können sich bis spätestens 19 Uhr am Samstag, 11. Januar, beim Ordnungsamt unter der Rufnummer 0231/50-28888 melden. Ambulante Pflegedienste hat die Stadt gesondert über die anstehende Evakuierung informiert.

Wann beginnt die Evakuierung und wie lange dauert die Entschärfung?

In der Evakuierungszone müssen Bewohner ihre Wohnung bis 8 Uhr am Sonntagmorgen verlassen haben. Wie lange die Evakuierung dauern wird, ist schwer vorherzusagen. Es gibt viele Faktoren: Wie läuft die Evakuierung, gibt es Evakuierungsverweigerer oder andere Zwischenfälle, wie viele Blindgänger müssen entschärft werden und wie ist deren Zustand?

Bombenfund: So werden komplizierte Kampfmittel entschärft Bombenfund- So werden komplizierte Kampfmittel entschärft

Deshalb bittet die Stadt Dortmund, sicherheitshalber notwendige Medikamente, Baby- und Spezialnahrung oder Dinge des besonderen Bedarfs (z.B. Windeln) ausreichend mitzunehmen. „Planen Sie eventuell auch eine Übernachtung außerhalb des Evakuierungsgebietes ein“, rät die Stadtverwaltung.

Bevor die Bewohner ihr Zuhause verlassen, sollten alle elektrischen Geräte ausgeschaltet, alle Wasserhähne abgedreht und sämtliche Fenster sowie die Wohnungstür geschlossen werden. Haustiere sollten ausreichend versorgt werden, rät die Stadt. Sollten Anwohner ihre Haustiere in die Evakuierungsstelle mitbringen wollen, weist die Stadt darauf hin, dass ausschließlich Kleintiere gestattet sind, also etwa Hunde und Katzen, jedoch keine Reptilien oder Spinnen.

Ist der gefährdete Bereich schließlich geräumt, werden drei Teams des Kampfmittelbeseitigungsdienstes zeitgleich mit der Entschärfung beginnen. Sie werden sich vortasten, werden die Verdachtspunkte weiter freilegen, bis sie erreichen, was sie für eine Bombe halten.

Wo kann ich mich während der Evakuierung aufhalten?

Wer am Sonntag nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommt oder eines der Freizeitangebote (siehe unten) nutzt, für den hat die Stadt die Gesamtschule Scharnhorst am Mackenrothweg als Betreuungsstelle eingerichtet.

Die Stadt bittet die Bewohner des Klinikviertels, nicht mit dem eigenen Pkw dorthin zu fahren, da die Zu- und Abfahrtswege für Einsatzfahrzeuge frei gehalten werden müssen und es nicht genügend Parkplätze gibt. Sonntagmorgen fahren Busse aus der Evakuierungszone zur Haltestelle Reinoldikirche, von dort können die Anwohner dann weiter mit der U-Bahn zur Betreuungsstelle fahren.

Das sind die provisorischen Haltestellen:

Lange Straße/Möllerstraße

Kampstraße/Wallstraße

Hiltropwall/Luisenstraße

Hohe Straße/Gutenbergstraße

Lindemannstraße/Neuer Graben

Von der Evakuierung betroffene Anwohner können zudem kostenfrei diese Angebote der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund nutzen (gegen Vorlage des Personalausweises):

Dortmunder Zoo (von 9 bis 16.30 Uhr)

Südbad (von 8 bis 12 Uhr)

Westfalenpark (von 10 bis 17 Uhr)

Pflanzenschauhäuser im Botanischen Garten des Rombergparks (10 bis 16.30 Uhr)

Außerdem veranstaltet der ADAC Westfalen am Wochenende sein 37. ADAC Supercross in den Westfalenhallen. Jeder volljährige Anwohner des Evakuierungsgebiets, der bereits ein Supercross-Ticket hat oder es am Sonntag kauft, bekommt zusätzlich freien Eintritt für bis zu zwei Kinder oder Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren. Insgesamt 200 Freitickets stellt der ADAC Westfalen dafür zur Verfügung.

Muss ich meine Wohnung in der Evakuierungszone verlassen?

Die Stadt Dortmund unterstreicht, dass die Aufforderung zur Räumung „kein freiwilliger Aufruf“ ist: Es besteht eine Gefahr für Leib und Leben der Menschen. Falls erforderlich wird das Ordnungsamt die Polizei um Unterstützung bitten und notfalls Zwang anwenden. Schließlich kann die Entschärfung nicht beginnen, ehe nicht alle Personen die Evakuierungszone verlassen haben. Kosten, die dabei – etwa für den hinzu gerufenen Schlüsseldienst – entstehen, würden den Verursachern im Übrigen nachträglich in Rechnung gestellt, so die Stadt.

Um Einbrüchen vorzubeugen, ist die Polizei am Sonntag in der Dortmunder Innenstadt mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Das evakuierte Gebiet will die Polizei außerdem mit Drohnen überwachen, auch ein Hubschrauber sei im Einsatz. 2013 hatten Kriminelle während einer Bombenentschärfung im Stadtteil Hombruch die Evakuierung für eine Plünder-Tour genutzt und bundesweit Schlagzeilen gemacht. Die Täter konnten damals geschnappt werden. Solchen Nachrichten will die Polizei diesmal vorbeugen.

Das bedeutet die Sperrung für den Verkehr

Bereits ab Freitagnachmittag gibt es erste Halteverbote im Klinikviertel, damit die Patienten der betroffenen Krankenhäuser möglichst behinderungsfrei verlegt werden können:

Beurhausstraße auf der gesamten Länge

Alexanderstraße auf der gesamten Länge

Humboldtstraße von der Beurhausstraße bis Lange Straße

Josephstraße von Hiltropwall bis Humboldtstraße

Amalienstraße von Wilhelmstraße bis Langestraße

Wilhelmstraße von Beurhausstraße bis Humboldtstraße

Johannestraße von Hiltropwall bis Beurhausstraße

Diese Straßen werden bis Dienstagmorgen zur Einbahnstraße. Die Beurhausstraße ist dann von Ost nach West befahrbar, nicht von der Möllerstraße. Alle weiteren Straßen sind nur von Süd nach Nord befahrbar, was auch zur Folge hat, dass die Verkehrsführung in der Johannesstraße für die Zeit umgekehrt wird. Anwohner können auf dem Gelände hinter dem FZW (Ritterstraße) parken.

Rund um die betroffenen Kliniken gilt für Pkw und ähnliches ab Freitagnachmittag (16 Uhr) ein Durchfahrtverbot, um die Evakuierung der Kliniken zu ermöglichen.

Auch der Dortmunder Hauptbahnhof befindet sich am Rande der Evakuierungszone. Die Bahn rechnet deshalb am Sonntag ab 12 Uhr bis voraussichtlich in die späten Abendstunden mit Beeinträchtigungen. Im Fernverkehr sei mit Verspätungen von bis zu 30 Minuten zu rechnen. Außerdem werden Züge über Wanne-Eickel oder Hamm umgeleitet, der Halt in Bochum und Dortmund würde gestrichen. Hier informiert die Bahn über die aktuellen Umleitungen in Zusammenhang mit der Bombenentschärfung in Dortmund.

Innerstädtisch kommt es ebenfalls zu deutlichen Einschränkungen, so die DSW21. Bereits gegen 8 Uhr ist an den Stadtbahnhaltestellen im Evakuierungsbereich nur noch der Einstieg, nicht aber der Ausstieg möglich. Ab etwa 14 Uhr fahren die Linien U41, U42, U43, U44 und U47 nur noch in bestimmten Abschnitten. Die U45/U46 sowie U49 fahren gar nicht mehr. Zwischen den Haltestellen „Hafen“, „DO-Hbf. Nord“ und „Märkische Straße“ gibt es einen Schienenersatzverkehr. Alle Änderungen der DSW während der Entschärfung.

Sogar der Luftraum über Dortmund wird – wie üblich in solchen Fällen – für die Zeit der eigentlichen Entschärfung gesperrt.

Wo kann ich mich während der Entschärfung informieren?

Die Stadt Dortmund wird alle Betroffenen weiterhin frühzeitig und kontinuierlich über die Webseite www.entschaerfung.dortmund.de und ihre Social Media-Kanäle informieren. Auch unsere Redaktion wird am Sonntag in diesem Liveticker über den Verlauf der Großevakuierung und die Entschärfungen berichten.