Bombe in Dortmund wird nachts entschärft - 2000 Betroffene

Dortmund Eine unruhige Nacht werden 2000 Dortmunder erleben. Noch in den nächsten Stunden muss eine Weltkriegsbombe entschärft werden. B1 wird gesperrt.

Bei Bauarbeiten in Höhe der Kreuzung B1/Märkische Straße ist am Dienstag ein britischer 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Dieser muss noch in der Nacht zu Mittwoch entschärft werden. Das teilte die Stadt Dortmund am späten Dienstagabend mit.

Aus Sicherheitsgründen wird das umliegende Gebiet in einem Radius von 250 Metern evakuiert. Von der Evakuierung sind rund 2000 Anwohner und ein Seniorenheim betroffen. Außerdem muss die B1 in dem Bereich gesperrt werden. Von Seiten der Stadt hieß es, die Evakuierung beginne um 22.45 Uhr. „Eine Evakuierungsstelle wird im Phoenix-Gymnasium (Seekante 12) eingerichtet.“

Blindgänger war am Nachmittag gefunden worden

Der Blindgänger war gegen 16.15 Uhr gefunden worden, sagt der Dortmunder Stadtsprecher Christian Stein. Erst nach aufwändigeren Untersuchungen habe festgestanden, dass es sich um eine Bombe handele. Eine Alternative, die Entschärfung am Mittwoch bei Tageslicht durchzuführen, habe es nicht gegeben.

Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass die Bombe bei den Bauarbeiten bewegt oder beschädigt worden sein könnte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich über mehrere Stunden ziehen.

Wir aktualisieren diese Meldung.

