Böllern in Dortmund: Diese Verbotszonen gelten an Silvester

Dortmund. Das Feuerwerk an Silvester fällt dieses Jahr wieder klein aus. Zusätzlich zum Verkaufsverbot gibt es in Dortmund diese drei Böller-Verbotszonen.

Die Stadt Dortmund hat auch für Silvester 2021/22 wieder Böllerverbotszonen eingerichtet. Betroffen sind drei Bereiche in der Innenstadt, an denen sich für gewöhnlich besonders viele Feiernde zum Böllern treffen.

In den drei Verbotszonen darf in der Silvesternacht (20 Uhr bis 2 Uhr an Neujahr) kein Feuerwerk gezündet werden – weder Knaller noch Raketen. Und erst recht keine Bengalos, betont die Stadt: Die seien ohnehin ganzjährig verboten.

Drei Böllerverbots-Zonen und Coronaregeln in Dortmund

Ganz abgesehen vom Böllerverbot gelten natürlich auch außerhalb der drei Zonen die aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen. Gemeinsam feiern dürfen bis zu zehn Immunisierte – für Ungeimpfte gelten deutlich strengere Regeln.

Grund für die Verbotszonen ist neben der Pandemiebekämpfung auch die Vermeidung von "silvestertypischen" Verletzungen, die die Krankenhäuser unnötig belasten. Im vergangenen Jahr kam schon am 28. Dezember das erste Böller-Opfer in eine Dortmunder Notaufnahme: Ein junger Mann war bei der Explosion eines illegalen Böllers verletzt worden – er lag mit Verbrennungen dritten Grades auf die Schwerbrandverletzten-Station des Klinikums Nord.

Silvester in Dortmund – hier ist Feuerwerk verboten:

Böllerverbotszone "Hauptbahnhof": Königswall von HCC bis Freistuhl, Hbf-Parkplatz, Bahnhofsvorplatz, Fußballmuseum/Platz der Deutschen Einheit, Katharinentreppe/Katharinenstraße über Kampstraße bis Petrikirche/Westenhellweg

Böllerverbotszone "Innenstadt": Platz von Leeds, Kampstraße von Decathlon bis Citywache, kompletter Bereich um Reinoldikirche und Marienkirche, Willy-Brandt-Platz, Alter Markt

Böllerverbotszone "Möllerbrücke": Möllerbrücke, Hollestraße, Sonnenstraße zwischen den S-Bahn-Brücken (Westpark und FH), Sonnenplatz, Rittershausstraße am Westpark

Die gleichen Verbotszonen fürs Böllern galten in Dortmund schon an Silvester 2020, auch wegen Corona.

Davor gab es schon 2017, 2018 und 2019 Böllerverbote in Dortmund – aber noch nicht an der Möllerbrücke, sondern nur in den beiden Innenstadt-Bereichen. Damals waren Sicherheitsbedenken der Grund: Mehrfach hatte es Angriffe auf Polizei und Rettungsdienst gegeben. Dazu kamen die Bilder von sexuellen Übergriffen an Silvester 2015/16 am Kölner Dom.

