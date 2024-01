Blogger in Dortmund von Rechtsextremisten angegriffen

Dortmund. Ein Blogger ist am Sonntag in Dortmund-Dorstfeld von vermummten Männern überfallen und leicht verletzt worden. Die Polizei nahm 13 Personen fest.

Mehrere polizeibekannte Rechtsextremisten sollen einen 24-Jährigen im Bereich der Thusneldastraße in Dortmund-Dorstfeld angegriffen und verletzt haben. 13 Tatverdächtige seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Unter ihnen sind demnach dem Staatsschutz bekannte und einschlägig vorbestrafte Rechtsextreme. Darüber, wie viele der 13 Tatverdächtigen der rechtsextremen Szene zugeordnet werden können, machte der Sprecher zunächst keine Angaben.

Der Polizei wurde den Angaben nach am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine Auseinandersetzung in Dortmund-Dorstfeld gemeldet. Der 24-Jährige, der den Angaben zufolge als Internet-Blogger aktiv ist, wurde von einer Gruppe von vermummten Männern körperlich angegriffen. Einer der Täter habe die Kamera des jungen Mannes entwendet, hieß es weiter. Der 24-jährige wurde laut Polizei leicht verletzt.

Die Einsatzkräfte trafen wenig später in einem nahe liegenden Wohnhaus mehrere Verdächtige an und nahmen 13 Tatverdächtige fest. Inzwischen habe der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, hieß es. Weitere Angaben zu Hintergründen machte der Sprecher zunächst nicht. (dpa/red)

