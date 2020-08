Blindgänger am Großmarkt Dortmund: 1200 Anwohner betroffen

Dortmund. Bei Bauarbeiten am Güterbahnhof Süd ist ein 250-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht. Die Evakuierung hat begonnen.

Bei Bauarbeiten im Bereich Güterbahnhof Süd / Heiliger Weg ist am Montag ein 250 Kilogramm schwerer amerikanischer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Ein Team des Kampfmittelräumdienstes der Bezirksregierung Arnsberg entschärft die Bombe noch am Montag.

Aus Sicherheitsgründen muss deshalb das umliegende Gebiet in einem Radius von 300 Meter evakuiert werden. Von der um 16 Uhr gestarteten Evakuierung sind rund 1.200 Anwohner betroffen sowie eine Einrichtung für autistische Kinder, zwei Gymnasien (Stadtgymnasium,Käthe-Kollwitz-Gymnasium), der Großmarkt und Mr. Wash.

In der Ricarda-Huch-Realschule (Prinz-Friedrich-Karl-Straße 72-78) richtet die Stadt Dortmund eine Evakuierungsstelle ein. Zudem werden zwei Evakuierungsbusse der DEW2I bereitgestellt. Sie stehen am Heiligen Weg (Mr. Wash / Fahrtrichtung Norden) sowie an der Kreuzung zur Kronprinzenstraße (Fahrtrichtung Norden).

Von Corona-Quarantäne betroffene Menschen sollen sich an Mitarbeiter wenden

Menschen, die in diesem Radius leben, müssen für die zeit der Entschärfung ihre Wohnungen verlassen. Foto: Stadt Dortmund

Nach Informationen der Stadt Dortmund befindet sich in dem zu evakuierenden Gebiet eine Corona-positive Person und drei weitere, die aktuell in Quarantäne sind. Die Stadt schließt zudem nicht aus, dass in dem Radius Urlaubsrückkehrer wohnen, die in selbst auferlegter Quarantäne leben. Diese Menschen werden gebeten, sich bei den Mitarbeitern zu melden, die von Tür zu Tür gehen.

Im Nahverkehr ist lediglich die Buslinie 452 betroffen. Sie soll den betroffenen Bereich ab 16 Uhr umfahren. Dann entfällt vorübergehend die Haltestelle „Olgastraße“ in beide Fahrtrichtungen.