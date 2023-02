Blaulicht und Megafon: Essener spielen Polizei in Dortmund

Dortmund. Mitten in der Nacht haben zwei Männer aus Essen versucht, Autos auf dem Dortmunder Innenstadt-Wall anzuhalten – mit Megafon und Deko-Blaulicht.

Das kam dem Mann sehr komisch vor: Die Polizei fährt mitten in der Nacht durch die Dortmunder Innenstadt und versucht, wahllos Autos anzuhalten – mit Megafon, Blaulicht und im Privatwagen?

Gegen 1 Uhr am frühen Montagmorgen rief er die Polizei und berichtete über die (in seinen Augen nicht authentische) Polizeiaktion, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die echten Beamten stoppten das vermeintliche Polizeiauto auf dem Königswall in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs.

Junger Essener hatte Megafon noch in der Hand

Im Auto saßen zwei junge Männer, schreibt die Polizei – zwei Essener im Alter von 21 und 22 Jahren. Einer hatte sogar noch das Megafon in der Hand. Das Blaulicht sahen die Beamten zwar nicht sofort, und die Essener stritten auch ab, eines zu haben. Aber die Polizisten wurden schnell fündig: Das Deko-Baulicht lag unter dem Sitz.

Ihre nächtliche Spaß-Aktion könnte den beiden Essenern teuer zu stehen kommen: Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Amtsanmaßung. Blaulicht und Megafon wurden eingezogen. Pro forma bekamen die Männer noch einen Platzverweis. Aber die Lust am Cruisen durch Dortmund dürften die beiden ohnehin verloren haben.

