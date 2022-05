Biergarten im Westfalenpark gibt auf – es gibt aber Ersatz

Dortmund. Einer der beliebtesten Biergärten in Dortmund gibt auf: Der Spaten-Garten im Westfalenpark öffnet nicht mehr. Die Betreiber haben aber Ersatz.

Dortmunds einziger echter Biergarten gibt auf: Der "Spaten Garten" im Westfalenpark öffnet nicht mehr. "Zwei Jahre Pandemie haben unserem Unternehmen Einiges abverlangt", schreibt das Team auf Facebook.

Damit schrumpft das gastronomische Angebot im Westfalenpark weiter. Das Schürmann's ist seit 2020 dicht, die Turm-Gastro ist ebenfalls leer, nicht einmal das Backhaus ist verpachtet. Was zum Essen bleibt, ist das altbackene Café an den Wasserbecken.

Der "Spaten Garten" wurde von der muto Heimatgastronomie betrieben. Die beiden Chefs haben schon viele rühmliche Projekte in Dortmund gestartet – und teils wieder geschlossen, wie das Schürmanns's und Daddy Blatzheim im Westfalenpark oder die Hafenkantine am Phönixsee. Auch einige unvergessene Projekte auf Zeit stammen aus der muto-Schmiede: das legendäre Bosch Bobby im leeren Bosch-Turm an der B1 etwa, oder das Stranddeck auf dem Kaufhof-Dach.

Derzeit betreibt muto noch die Kult-Kneipe Balke, den Revierkneipen-Oldie Schlips, das Stranddeck und den Schlotbaron am Kemnader See und einige weitere Locations.

Erst Lockdown – dann Lieferengpässe und Personalmangel

Man habe die Zeit von Lockdowns und Beschränkungen zwar "irgendwie überstanden", heißt es im Facebook-Post zum Biergarten-Aus im Westfalenpark. Aber jetzt treffen neue Probleme die Gastronomie: "Preissteigerungen, Lieferengpässe und der massive Personalmangel in der Gastronomie sind eine große Herausforderung".

Deshalb habe das Unternehmen beschlossen, sich auf die verbleibenden Standorte in und um Dortmund zu fokussieren. "Wir können nur das umsetzen, was unter den schwierigen Bedingungen realisierbar ist und unserem gastronomischen Anspruch gerecht wird", heißt es weiter. Für den "Spaten Garten" bedeute das leider das Aus.

Ersatz für Westfalenpark-Biergarten: "Spaten Garten" am Freischütz

Aber ein anderer großer Biergarten mitten im Grünen bleibt: der recht neue "Spaten Garten" am Freischütz in Schwerte – also direkt an der Dortmunder Stadtgrenze. Dort hält zwar keine U-Bahn wie am Westfalenpark. Aber für Spaziergänge taugt der Schwerter Wald allemal – und Kinder sollten sich auch nicht langweilen.

