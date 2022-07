BGH gibt Stadt Dortmund im Streit gegen Lensing-Verlag recht

Das sogenannte Lensing Carée in der Dortmunder Innenstadt ist der Sitz des Verlags Lensing Wolff, in dem unter anderem die Ruhr Nachrichten erscheinen.

Karlsruhe/Dortmund. Der BGH hat im Streit der Stadt Dortmund mit dem Verlag der „Ruhr Nachrichten“ geurteilt: Die Stadt darf journalistische Inhalte anbieten.

Kommunale Internetportale, also zum Beispiel die Website einer Stadt, dürfen den regionalen Medien nicht zu stark Konkurrenz machen – in der Fülle eines Online-Angebots verstoßen einzelne journalistisch aufgemachte Beiträge aber nicht unbedingt gegen dieses Gebot. Das mengenmäßige Verhältnis zwischen zulässigen und unzulässigen Inhalten sei hier weniger aussagekräftig als bei einer gedruckten Publikation, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag. Entscheidend sei, wie stark sie das Gesamtangebot prägten. (Az. I ZR 97/21)

Bei der Aufmachung des Dortmunder Stadtportals hatten die Karlsruher Richterinnen und Richter keine Bedenken. Sie wiesen in letzter Instanz eine Unterlassungsklage des Dortmunder Medienhauses Lensing („Ruhr Nachrichten“) gegen die Stadt ab.

Damit darf die Seite „dortmund.de“ weitermachen wie bisher und die Bürgerinnen und Bürger auch tagesaktuell über das Geschehen in der Stadt informieren. Sie muss sich nicht auf rein amtliche Mitteilungen beschränken. Das Landgericht Dortmund hatte 2019 dem Verlag zunächst Recht gegeben, aber das Oberlandesgericht Hamm hatte im vergangenen Jahr in zweiter Instanz anders entschieden. (dpa)

