Ein bewaffneter Täter hat am Freitag versucht, ein Geschäft in Dortmund zu überfallen. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge. (Symbolbild)

Einsatz Bewaffneter Überfall in Dortmund – Polizei sperrt U-Bahnhof

Dortmund. Ein bewaffneter Täter hat in Dortmund versucht, ein Geschäft zu überfallen. Die Polizei sperrte zwischenzeitlich eine U-Bahn-Station.

Ein versuchter Raubüberfall hat am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz in der Dortmunder Innenstadt geführt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein bewaffneter Täter gegen 17 Uhr ein Geschäft an der Kampstraße betreten. Dabei wurde ein Mitarbeiter verletzt, mutmaßlich durch eine Schusswaffe, wie die Polizei mitteilt.

Der Täter sei daraufhin ohne Beute in Richtung der U-Bahn-Station Kampstraße geflohen. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, kreiste ein Hubschrauber über der Stadt. Die U-Bahn-Station war zwischenzeitlich für etwa zwei Stunden gesperrt.

Eine Polizeisprecherin teilte dieser Redaktion gegen 21 Uhr mit, dass mehrere Personen festgenommen worden seien. Die Ermittlungen dauerten am Abend aber weiterhin an. (mein)