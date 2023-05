Exklusiver Supermarkt in Hörde: Bald ist Akzenta-Eröffnung

Das Stiftsforum an der Faßstraße in Dortmund-Hörde: Bald eröffnet auch der neue akzenta-Supermarkt. (Bild von Oktober 2022)

Dortmund. Die Akzenta-Eröffnung rückt näher: Nach kleiner Verzögerung soll der Supermarkt mit gehobenem Angebot Mitte Juni am Dortmunder Phoenixsee starten

Eine Erfolgsgeschichte aus Wuppertal kommt nach Dortmund: Schon bald soll auf 2.500 Quadratmetern der Supermarkt akzenta im neuen Hörder Stiftsforum eröffnen – inklusive Tiefgarage. Mit dabei ist auch die Gastronomie "Fuchswinkel". Es wird aber noch immer Personal für alle Bereiche gesucht: vom Minijobber bis zur Abteilungsleiterin.

Und der Eröffnungstermin? Anfangs des Jahres war der Start noch für März geplant. Aber nach einigen Bauverzögerungen ist akzenta-Sprecherin Nicole Küpper jetzt zuversichtlich, dass es bis Mitte Juni klappt. So stehe es auch in den laufenden Stellenausschreibungen.

Schließlich ist das Stiftsforum ein Neubau: Schon seit 2021 wird auf der Stiftsbrauerei-Brache gebaut. Inzwischen hat das Gebäude Gestalt angenommen – der Innenausbau läuft weiter auf Hochtouren. Das Immobilien-Unternehmen Dreier (Dortmund) realisiert den Neubau nach einem Entwurf des Architekturbüros Pfeiffer Ellermann Preckel (Münster/Dortmund).

Hörder Stiftsforum: Supermarkt, Gewerbe, Büros, Wohnungen

Neben der akzenta-Markthalle, Gewerbe und Büros entstehen an der Faßstraße auch Wohnungen. Bislang zieht sich die unwirtliche Durchgangsstraße wie eine Trennlinie durch Hörde – das neue Stiftsforum soll das ändern und die Hörder Fußgängerzone mit dem Phönixsee verbinden.

Neben dem akzenta-Supermarkt beherbergt das neue Stiftsforum in Dortmund-Hörde auch Gewerbe, Büros und Wohnungen. (Bild: Architektenentwurf) Foto: Architekturbüro Pfeiffer Ellermann Preckel

Dem besonderen Umfeld muss auch der neue Laden gerecht werden. Ein moderner Supermarkt mit "gehobener Ausstattung und einer außergewöhnlichen Produktvielfalt" soll es werden – inklusive Gourmetheken und Fischtheke. Alle akzenta-Filialen böten laut Firmenhomepage 500 Käsesorten, 850 Wurst- und Fleischspezialitäten in "Top-Qualität". Auch der Obst- und Gemüse-Bereich lasse sich sehen.

Filiale in Hörde will mit Weinen und Gourmettheken punkten

Zudem punkte akzenta mit einer großen Auswahl an qualitativ hochwertigen Weinen und Spirituosen. Darauf liege im "exklusiv gestalteten" neuen Markt in Dortmund ein Schwerpunkt. Die "besondere Weinabteilung" kündigt sogar Weinproben und andere Events an. "Hier können Sie nach Lust und Laune verweilen und sich bei einem Glas Wein verwöhnen lassen", heißt es in der Pressemitteilung.

Auch das Restaurant "Fuchswinkel" (in Anlehnung an die Wortherkunft des Wuppertaler Stadtteils Vohwinkel) soll etwas Besonderes werden, verspricht die Anzeige: frische Zubereitung, viele Wochenspecials und Tagesgerichte, 80 Plätze mit kleiner Außenterrasse. Andere Fuchswinkel-Standorte bieten zudem Online-Vorbestellungen und Dinnerabende an.

Akzenta gehört zur Rewe-Gruppe – Dortmund wird siebte Filiale

Das einstige Familienunternehmen gehört schon seit den 70ern zur Rewe-Gruppe. Aber erst 2013 zog sich Eigentümerfamilie Löbbert endgültig zurück und gab auch ihre Unternehmensanteile an Rewe ab.

Als Tochterunternehmen der REWE Dortmund gibt es bereits vier akzenta-Supermärkte in Wuppertal – den ältesten im Stadtteil Barmen schon seit 35 Jahren. Die erste akzenta-Märkte außerhalb von Wuppertal eröffneten vor Kurzem in Heiligenhaus und Witten. Jetzt kommt Dortmund als siebter Standort dazu. Insgesamt sind 1000 Mitarbeitende an den Standorten beschäftigt.

Das könnte Sie auch interessieren:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund