Besondere Protestaktion: Bauern verschenken Äpfel in Dortmund

Dortmund Um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, haben Landwirte am Dortmunder Hauptbahnhof Äpfel verschenkt. So war der besondere Bauernprotest.

Ungefähr 15 Bauern haben am Mittwochvormittag in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs Äpfel an Fußgänger verteilt. Ihr Ziel: Mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Thorsten Westermann war an der Aktion beteiligt. Er ist Ortsvereinsvorsitzender Dortmund Nord-Ost beim Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband e.V. (WLV), einer Untergruppe des Deutschen Bauernverbandes. Am Platz der Deutschen Einheit, ganz in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs, verteilte er mit Kolleginnen und Kollegen Äpfel.

Dortmunder Äpfel verteilt: Nach knapp drei Stunden war eine Palette weg

Das Obst stammte vom Dortmunder Hof „Mertin“ und gehörte zur Sorte Wellant, manchmal auch Fresco genannt. Diese Früchte sind süß und aromatisch. Eine ganze Europapalette hätten sie mitgebracht und alles sei weg, erzählt Westermann. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen, es habe nur Zuspruch gegeben. „Manche haben uns zugehupt, die Fenster runtergekurbelt und die Daumen entgegengestreckt“, erzählt er.

Mit großem und kleinem Gefährt stellten sich die Landwirte und -wirtinnen in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs auf. Foto: Thorsten Westermann / WLV

Zwischen 9 und 12 Uhr - so war der Plan, doch um halb eins hätten sich immer noch Menschen mit ihnen unterhalten, erzählt Westermann. Manche hätten nur einen Apfel genommen und „Viel Glück“ gewünscht, andere hätten intensive Gespräche gesucht und gefragt, wie man den Bauern helfen könne. Seine Antwort: regional kaufen. Dazu habe er Broschüren verteilt und die Bauernhofsuche der Landwirtschaftskammer zur Übersicht der Hofläden im östlichen Ruhrgebiet empfohlen. „Manche wollten Geld geben, aber das haben wir nicht angenommen“, erzählt er.

Es habe keine blöden Kommentare gegeben und er sei zufrieden mit dem Verlauf, erzählt der Ortsvereinsvorsitzende des WLV. „Es war trocken, aber hätte wärmer sein können“, sagt er. Abgesehen vom Wetter sei die Aktion des WLV gut für die Bauern sehr gelaufen.

Ein Banner freute die Landwirte: Es war an dem Geländer eines Geschäfts am Platz der Deutschen Einheit befestigt. Jemand hatte mit „I love Bauern“ eine kleine Überraschung für die Demo vorbereitet. „Das war schon sehr süß“, sagt Thorsten Westermann.

Über den Zuspruch mit dem „I love Bauern“-Banner eines Unbekannten hatten sich die Landwirte besonders gefreut. Foto: Thorsten Westermann / WLV

Was planen die Dortmunder Bauern in den nächsten Tagen?

Welche Demos kommen auf die Dortmunder nächster Zeit noch zu? Thorsten Westermann verrät: „Am Freitag haben wir eine Demo in der Dortmunder Innenstadt geplant.“ Die Demo ist seit dem gestrigen Dienstag angemeldet und soll zwischen 13 und 16 Uhr stattfinden.

„Bis die Politik ihre Entscheidung trifft, möchten wir möglichst viele demokratische Mittel nutzen, um auf uns aufmerksam zu machen“, erklärt Thorsten Westermann. Für den 15. Januar ist dann eine Groß-Demonstration in Berlin geplant, zu der auch einige von Westermanns Kollegen fahren wollen.

Weitere Nachrichten zu den Bauernprotesten in Dortmund:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund