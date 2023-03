Beschlagnahmte Hunde in Dortmund: Mehrere Tiere sind tot

In einem Haus in der Dortmunder Nordstadt waren 41 Hunde gefunden worden. Die Stadt will ein Haltungsverbot erwirken.

Dortmund. 41 Hunde hatte die Polizei in einem Haus in der Dortmunder Nordstadt gefunden. Jetzt sind einige Tiere im Tierheim gestorben – und acht geboren.

41 Hunde hatte die Dortmunder Polizei Ende Februar in einer Wohnung in der Dortmunder Nordstadt gefunden – verfilzt, ohne Auslauf, in viel Dreck und Gestank. Die Feuerwehr brachte die Tiere ins Tierheim an der Hallerey, wo sie in drei großen Gruppen im Quarantänebereich unterkamen. Dort leben sie noch immer und bekommen die gleiche Behandlung wie jedes andere Fundtier. Damit ist das Tierheim hoffnungslos überfüllt.

Vermittelt werden können die Tiere nicht – sie gehören offiziell noch der Halterin (51). Sie hätte ihre Tiere gern zurück. Die Stadt Dortmund aber ist strikt dagegen: Sie will ein Hundehaltungsverbot erwirken, aber das dauert. "Die Halterin hat eine Einladung zur Anhörung erhalten", erklärt Stadtsprecher Maximilian Löchter. Der genaue Termin stehe noch nicht fest.

Drei Hunde gestorben – und acht Welpen geboren

Das Schreiben hatte aber noch mehr Inhalt als die Einladung zur Anhörung: "Ihr wurde mitgeteilt, dass drei Tiere verstorben sind, zwei der sichergestellten Welpen und eine Hündin", erklärt Löchter. Die Untersuchung der toten Tiere habe ergeben, dass die Hündin von einem anderen Hund totgebissen wurde. Ein Welpe wurde vermutlich von der Mutter ebenfalls totgebissen – er hatte eine Verletzung am Auge und eine Einblutung im Gehirn. Der zweite Welpe starb an einem "hochgradigen Parasitenbefall im Darm", so Löchter.

Es gebe aber auch Erfreuliches, so Löchter: Seit der Beschlagnahmung Ende Februar sind schon acht Welpen von zwei Hündinnen geboren – eine dritte Hündin wirft in den nächsten zwei Wochen weitere Junghunde.

Tierquälerei und schlechte Haltung – ähnliche Nachrichten aus Dortmund:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund