Dortmund. Seit Beginn der Heiz-Periode läuft in einem Haus in der Dortmunder Innenstadt die Heizung nicht. Vermieter Belvona ist kaum zu erreichen.

11 Grad kalt ist Werner Kaisers Belvona-Wohnung in der Dortmunder Innenstadt. Und der Winter ist noch nicht mal da. Zwei Jacken trägt er, drei Pullis und zwei Unterhemden. Er würde gern die Heizung aufdrehen – wenn sie denn ginge.

Seinen Bruder nebenan trifft die Kälte noch härter: Der 80-Jährige ist schwerst krebskrank. "Vorhin war ich drüben", sagt Werner Kaiser. "Da saß er heulend vor dem eingeschalteten Backofen."

Auch Werner Kaiser dreht manchmal den Backofen an, um seine Einzimmerwohnung am Westentor zumindest etwas aufzuheizen. Die Stromkosten? "Das will ich gar nicht wissen", sagt er resigniert. Einen Heizlüfter hat er für seinen Bruder schon bestellt. "Wenn das funktioniert kaufe ich mir auch einen. Aber wer bezahlt das alles?!"

Miet-Ärger am Dortmunder Westentor: Werner Kaisers Wohnung ist 11 Grad kalt – und es ist noch nicht einmal Winter. Foto: Katrin Figge

Haus wurde im Sommer an Belvona verkauft

Im Sommer habe das Haus den Besitzer gewechselt – jetzt gehört das Gebäude mit 28 Wohnungen, Imbiss und Shisha-Bar im Keller dem Düsseldorfer Wohnungsunternehmen Belvona. Seitdem funktioniere die Heizung nicht, erklärt Kaiser. Auch das Treppenhaus werde nicht gereinigt, obwohl die 26 Parteien dafür zahlen.

Vom ranzigen Keller ganz zu schweigen: Weil es zu wenig Mülltonnen gab, stapelten sich die Müllbeutel auf den Deckeln. "Dann hat die Stadt die Tonnen nicht mehr abgeholt", sagt Kaiser. Er schaltete das Umweltamt ein – der Müll wurde entsorgt. Jetzt müssen die Tonnen auf dem Gehweg stehen.

Belvona war für Mieter-Beschwerden nicht zu erreichen

Zu erreichen ist bei Belvona niemand –die Band-Ansage verweist auf eine Mail-Adresse für Mieterbeschwerden. "Und wenn jemand ran geht, wird man nur vertröstet." Alle Anrufe und Beschwerdemails blieben unbeantwortet, sagen die Hausbewohner. Eine Mieterin mit zwei Kindern habe schon einen Anwalt eingeschaltet, eine andere einen Mieterverein. Gebracht habe es bisher nichts, sagt Werner Kaiser.

Im Gegenteil: Statt die Mängel zu beseitigen, hat Belvona die Miete erhöht.

Belvona kündigt in Stellungnahme an, sich zu kümmern

Erst auf unsere Presse-Anfrage hin schickt Belvona diese Stellungnahme (hier leicht gekürzt):

"Die Meldungen über den Heizungsausfall sind uns bekannt. Offenbar fehlte es an einer Rückmeldung an unsere Mieterinnen und Mieter. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Die Arbeiten haben wir nach Meldung bereits bei einem Fachbetrieb beauftragt. "

"Aufgrund der hohen Auftragslage konnten die Arbeiten bislang noch nicht aufgenommen werden. Wir haben nunmehr einen anderen Fachbetrieb mit der Instandsetzung der Heizungsanlage beauftragt und gehen von einer zeitnahen Inbetriebnahme aus. "

Gerne können sich die betroffenen Mieterinnen und Mieter einen Heizlüfter, Ölradiator o. ä. anschaffen. Wir werden die Kosten für ein entsprechendes Gerät gerne gegen Vorlage eines Rechnungsbeleges erstatten. Gleichwohl sind wir natürlich dennoch bemüht, die Heizungsanlage schnellstmöglich reparieren zu lassen.

Laut eigener Aussage gibt Belvona "14.000 glücklichen Mietern" auch mit niedrigem Einkommen ein "modernes, bezahlbares Zuhause". Das Unternehmen kaufe auch gern weitere Objekte an – Zustand vollkommen egal.

Andere Betroffene haben eine Facebook-Gruppe gegründet, um ihrem Ärger Luft zu machen: Auf "belvona / Ex Altro Mondo /und ex ante unser Vermieter" schildern Mieter ähnliche Probleme. In Augustdorf bei Detmold etwa: Dort blieb eine komplette Siedlung kalt. Belvona habe die Gasrechnung nicht bezahlt, heißt es in einem Medienbericht. Belvona habe aber zugesichert, dass es sich nur um ein Missverständnis handele.

Ärger mit Belvona gibt es auch an an anderen Orten in Dortmund: An der Herwingstraße in Wickede drohte vor einiger Zeit die Sperrung von Wasser und Strom – am Hackländer Platz in der Nordstadt müssen laut Mieterverein 130 Wohnungen dringend saniert werden.

Jetzt hoffen die Mieterinnen und Mieter an der Weißenburger Straße in Dortmund darauf, dass die Belvona ihre Zusagen einhält, bevor es richtig kalt wird. Hoffentlich taucht dann auch die Klinke zum Heizungsraum wieder auf – die ist nämlich ab.

Unrat im Keller – auch hierauf reagiert der Vermieter nicht. Foto: Katrin Figge

