Von Starbucks zu Burger King: Dortmunder Polizei sucht Diebe

Dortmund. Die Polizei Dortmund fahndet mit Fotos nach mutmaßlichen EC-Karten-Dieben. Die raubten bei Starbucks und bezahlten dann beim Burger-Kauf.

Mit Foto fahndet die Polizei jetzt nach drei mutmaßlichen Taschendieben. Der Diebstahl geschah am 28. Januar diesen Jahres in einer Starbucks-Filiale in der Dortmunder Innenstadt. Nur kurze Zeit später setzten sie die Karte dann ein - aber nicht an einem Geldautomaten, sondern in einer Burger King-Filiale im Stadtteil Eving.

Raub und Computerbetrug wird den drei bisher unbekannten Männern deshalb vorgeworfen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei brachten kein Ergebnis, deshalb veröffentlicht man nun Fotos aus dem Burger-Laden und hofft auf Hinweise zu den Verdächtigen.

EC-Kartendiebstahl: Polizei setzt auf Fotos aus Burger King-Filiale

Die veröffentlichten Fotos zeigen zwei der Gesuchten. Die Männer wirken jung und dürften deutlich unter 20 Jahre alt sein. Einer trug eine Schnurrbart und kurze Haare und war bekleidet mit einer offenbar weißen Daunenjacke. Der andere hatte eine schwarze Kappe auf dem Kopf und war mit einer blauen Daunenjacke bekleidet.

Die Handtasche hatten die Männer laut Polizei am selben Tag um 20.38 Uhr einer Frau im Starbucks am Markt 6 unweit der Reinoldi-Kirche entrissen, teilt die Polizei mit. Noch am selben Abend dann war die Karte im Burger King-Schnellrestaurant an der Evinger Straße aufgetaucht, als die mutmaßlichen Räuber damit ihr Essen bezahlten.

Wer kennt diese Jugendlichen oder jungen Männer? Sie sollen bei Burger King in Eving mit einer gestohlenen EC-Karte bezahlt haben. Foto: Polizei Dortmund

Die Fotos finden sich hier. Die Polizei fragt: „Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern und kann Hinweise zu den Identitäten und/oder Aufenthaltsorten geben?“ Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

