Bauverzug: Wo bleibt die neue Robben-Anlage im Zoo Dortmund?

So soll die neue Robben-Anlage im Zoo Dortmund aussehen. Die Stadt plant mit der Eröffnung im Frühjahr 2024.

Dortmund. Die neue Robben-Anlage ist ein Vorzeigeprojekt des Dortmunder Zoos. Die Bauzeit hat sich um ein Jahr verlängert – jetzt steigen auch die Kosten.

Die brandneue Robben-Anlage im Zoo Dortmund kostet mindestens 1,8 Mio. Euro mehr als geplant. Das erklärte Sozialdezernentin Birgit Zörner am Dienstag. Und diese Mehrkosten sind nur das Minimum – sie beziehen sich allein auf den Rohbau. Für weitere Arbeiten (Innenausbau, Technik etc.) seien weitere Kostenerhöhungen nicht auszuschließen, heißt es.

Anfang 2020 hatte der Stadtrat den Neubau der maroden, betonlastig-tristen Robben-Anlage beschlossen. Ein Bauplatz war neben der alten Anlage schnell gefunden. Geplante Kosten: 12,4 Mio. Euro. Jetzt steigen die Ausgaben um mindestens 14,5 Prozent auf 14,2 Mio. Euro. Und um einem weiteren Kosten-Schock vorzubeugen, rät die Verwaltung dem Stadtrat sogar, vorsorglich einen Risikozuschlag von weiteren 1,8 Mio. Euro zu beschließen. Dann wären es 16 Mio. Euro.

Dortmunder Robben mussten ins Otter-Becken: Bauverzögerung

Aber der Bau der neuen Robbenanlage wird nicht nur deutlich teuerer – er dauert auch deutlich länger. Eigentlich sollten die Robben in ihrem alten Becken bleiben, bis ihr neues, deutlich größeres Zuhause fertig ist. Aber durch das Ausschachten der neuen Anlage (teils massiver Fels!) wurde das alte Becken instabil, erklärt Zörner. Wohin also mit den Tieren?

Die neue Robben-Anlage im Zoo Dortmund – hier ein Bild der Bauarbeiten vom letzten Jahr. Foto: Hans Blossey/FUNKE Foto Services

Die Robben mussten übergangsweise ins alte Riesenotter-Becken umziehen. Aber auch das musste erst saniert werden – was bald ohnehin angestanden hätte. Mehrkosten habe die Aktion also nicht verursacht, erklärt Zörner. Die Kosten wurden lediglich vorgezogen. Allerdings riss die Herrichtung des Otter-Beckens den Zeitrahmen, weil die Arbeiten am Robben-Becken solange ruhen mussten.

Neue Robbenanlage im Dortmunder Zoo könnte Anfang 2024 öffnen

Jetzt können Zoo-Fans auf eine Eröffnung der neuen Robben-Anlage im Frühjahr 2024 hoffen. Viele dürften es kaum erwarten können: Die Robben gehören zu den beliebtesten Tieren im Zoo Dortmund – und wer durch den Bauzaun spinkst kann erahnen, wie schön die neue Anlage wird.

