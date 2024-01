Baustellen entlang der B1 in Dortmund – Hier droht Stau

Dortmund. Geduldsprobe für Pendlerinnen: In den nächsten Monaten und Jahren stehen einige Bauarbeiten auf der B1 in Dortmund an. Eine Übersicht.

Die B1 ist die Hauptverkehrsader durch Dortmund. Wird hier gebuddelt und gebaut, ist der Stau lang. Jetzt hat die Stadt viele Baumaßnahmen zusammengetragen, die die Pendlerinnen und Dortmunder in nächster Zeit erwarten.

Nicht alle Baustellen lägen in städtischer Hand, betont Dortmunds Baudezernent Arnunf Rybicki im Mediengespräch. Auch Autobahnbaustellen des Bundes seien dabei. Zudem geht es nicht nur um Straßenarbeiten: Auch Bombenverdachtspunkte werden sondiert, die direkt an der B1 liegen.

An diesen Stellen auf der und rund um die B1 kann es in den nächsten Monaten und Jahren eng werden:

Auch an fünf der sechs U-Bahn-Stationen an der B1 wird bald gebaut. Sie sollen barrierefrei werden – inklusive Zugangsbrücken und Aufzügen. Die Stationen Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone-Ost werden umgebaut, teils sogar neu gebaut.

Aber schon vorher sind vorbereitende Arbeiten nötig. Bomben-Verdachtspunkte müssen ausgeräumt werden, eine provisorische Kabeltrasse wird verlegt. Anfang 2025 sollen die Arbeiten an den Versorgungsleitungen Voßkuhle und Stadtkrone-Ost starten – 2026 bei den Haltestellen Lübkestraße und Max-Eyth-Straße – an der Kohlgartenstraße erst 2028. Dabei kann es auf der B1 immer wieder zu Einschränkungen kommen.

Zeitplan für den Umbau der Haltestellen:

Nicht nur die Stadt Dortmund baut an der B1 – auch auf den Autobahnen im Westen und Osten sind Baustellen geplant beziehungsweise laufen schon. Diese Arbeiten sind geplant:

