Bauarbeiter aus drei Meter tiefer Grube in Dortmund gerettet

Dortmund. Schwierige Rettung aus einer drei Meter tiefen Baugrube: Ein Bauarbeiter hat sich während der Arbeit in Dortmund schwer verletzt.

Ein Bauarbeiter hat an einer Abwasserleitung in Dortmund gearbeitet und sich dabei schwer verletzt. Das Problem: Er befand sich in einer drei Meter tiefen Baugrube, sodass Rettungsdienst und Feuerwehr es schwer hatten, ihn zu retten.

Zu dem Unfall an der Baustelle in Huckarde kam es nach Angaben der Feuerwehr am Montagmorgen, 6. März, um kurz nach 8 Uhr. Ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund sagt auf Anfrage: „Wie es zu dem Unfall kam, können wir nicht sagen. Das Amt für Arbeitsschutz ermittelt nun zum Unfallhergang.“

Bauarbeiter musste von mehreren Kräften aus der Grube gehoben werden

Der Rettungsdienst musste den Mann zunächst in der Grube versorgen. Als die Feuerwehr eintraf, wurde umgehend nach einer Möglichkeit gesucht, den Bauarbeiter möglichst schnell und vor allem schonend aus der tiefen Grube zu retten.

Die Leitstelle hatte auch die Höhenretter angefordert. In Absprache mit dem Rettungsdienst wurde der Patient in der Grube auf eine Trage umgelagert. Dann musste er von mehreren Einsatzkräften herausgehoben werden.

Sandiger Untergrund und Wasser in der Grube erschwerten die Rettung in Dortmund

Diese Art von Rettung gestaltete sich jedoch nicht so einfach. Aufgrund des sandigen Untergrundes und des Wassers in der Grube war es für die Retter schwer, einen sicheren Halt zu finden. Trotzdem konnte der Patient nach kurzer Zeit an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr vor Ort. Der psychologische Dienst kümmerte sich um die Kollegen des verletzen Bauarbeiters. (red)

