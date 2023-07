Bald Pop-up-Biergarten und Foodtrucks in der Dortmunder City

Dortmund. Im Schatten der Reinoldikirche in der Dortmunder Innenstadt gibt es bald ein Pop-up-Biergarten, Foodtrucks und einiges mehr. Hier sind die Infos.

An der Reinoldikirche soll vom 27. Juli bis zum 7. August einen Pop-up-Biergarten entstehen

Geplant sind auch Foodtrucks, deren Speisen man mit in den Biergarten nehmen darf

Der Pop-up-Biergarten ist ein Experiment. Im kommenden Jahr soll eine längere Laufzeit geplant sein.

Summer in the City: Im Schatten der Reinoldikirche, nahe dem Paradiesgarten, soll ab Donnerstag, 27. Juli, ein Pop-up-Biergarten Urlaubsstimmung in die Dortmunder Innenstadt bringen. Auf gemütlichen Loungemöbeln im Upcycling-Look können die Gäste von 11 bis 23 Uhr täglich sommerliche Getränke genießen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Dortmund. Wer möchte, darf Speisen der umliegenden Foodtrucks in den Biergarten mitnehmen

Pop-up-Biergarten und Foodtrucks: Längere Laufzeiten im kommenden Jahr

Geöffnet hat der Pop-up-Biergarten bis zum 7. August. Im kommenden Jahr soll er dann eine längere Laufzeit haben, so Schausteller und Veranstalter Patrick Arens. „Wir wollen in diesem Sommer einmal schauen, wie das Angebot angenommen wird. Es ist ein kleines Experiment.“ Für gute Stimmung sowie Überraschungen im Vorbeigehen sollen darüber hinaus auch Kleinkonzerte und musikalische Aktionen, sorgen - organisiert von Dortmund Kreativ.

Hintergrund ist ein Stärkungsprojekt für die Dortmunder City: Unter der Überschrift „Dortmund zieht an – Aufbruch City“ arbeiten die Stadt Dortmund und ihre Partner gemeinsam an dem Ziel, die Dortmunder Innenstadt attraktiv zu halten. (red.)

