Bahnstreik ab Mittwoch: Diese Züge fahren in Dortmund noch

Dortmund. Der nächste Bahnstreik kommt: Ab Mittwoch fallen auch in Dortmund wieder viele S-Bahnen und Züge aus. Was fährt – und was nicht? Die Übersicht.

Ein neuer Bahnstreik kommt: Die Lokführergewerkschaft GDL ruft wieder alle Mitglieder zum Streik auf. Es ist der vierte Ausstand seit Beginn des Tarifstreits im November. Die Deutsche Bahn kritisiert den neuen Streik der GDL massiv – die Gewerkschaft wiederum wirft der Bahn mangelnden Einigungswillen vor.

Von Mittwochmorgen (24. Januar, 2 Uhr) bis Montagabend (29. Januar, 18 Uhr) fallen wegen des Streiks auch in Dortmund viele S-Bahnen, RB, RE, IC und ICE aus. Betroffen ist neben dem Nah- und Fernverkehr auch der Güterverkehr. Einige Bahnen fahren aber – es gilt ein Notfahrplan. Auch die Züge privater Unternehmen von National Express, Eurobahn oder Vias und die Stadtbahnen und Busse von DSW21 fahren wie gewohnt.

Alle Angaben ohne Gewähr! – Stand 22. Januar – Quelle: zuginfo.nrw

