B 1 und B 54 gesperrt: Bombenentschärfung im Westfalenpark

Im Westfalenpark sind zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Für die Entschärfung müssen die B1 und B54 gesperrt werden.

Bei einer Baumaßnahme sind am Dienstag im Westfalenpark zwei Blindgänger entdeckt worden. Die 250 und 500 Kilogramm schweren Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg müssen noch heute durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg entschärft werden. Aus Sicherheitsgründen muss deshalb das umliegende Gebiet in einem Radius von 500 Metern evakuiert werden.

Von der Evakuierung sind unter anderem betroffen:

die B1 und B54 ab 16 Uhr

die Kita Bonifatiusstraße

das Jobcenter

die Firmen Wilo, Innogy und Westnetz

300 Anwohner

der Westfalenpark wurde um 14.30 Uhr geschlossen

auch eine Kleingartenanlage in der Nähe ist dicht

Als Evakuierungsstelle wird die Landgrafengrundschule an der Landgrafenstraße 1 eingerichtet.

Stadt Dortmund: Impfzentrum ist weiter erreichbar

Das Impfzentrum wird weiterhin erreichbar sein. Die Stadt Dortmund bittet aber darum, frühzeitig loszufahren, da Rückstaus zu erwarten sind. Die B54 wird ab der Nortkirchenstraße gesperrt, von Norden kommend ist ab der Markgrafenstraße gesperrt. Die B1 wird ab der Märkischen Straße und ab der Wittekindstraße gesperrt.

Informationen zum öffentlichen Nahverkehr

Seit 15 Uhr kommt es zu Beeinträchtigungen bei den Stadtbahnlinien U45 und U49. Zunächst wird an der Haltestelle "Westfalenpark" kein Ausstieg und Zustieg mehr möglich sein.

Ab etwa 16 Uhr greifen dann größere Einschränkungen. Das bedeutet im Einzelnen: Die Linie U45 endet an der Haltestelle "Markgrafenstraße". Somit entfallen zeitweise die Haltestellen "Westfalenpark" und "Remydamm".

Die Karte zeigt den Radius rund um den Fundort. Foto: Stadt Dortmund

Die Linie U49 wird bis zur Haltestelle "Karl-Liebknecht-Straße" auf dem Linienweg der Haltestelle U41 geführt. Es entfällt die Haltestelle "Westfalenpark". Eine Stadtbahn pendelt zudem im Streckenabschnitt zwischen der Endstelle "Hacheney" und "Rombergpark".

Zuletzt wurden am 6. Mai drei Blindgänger im Westfalenpark entschärft

Von Hacheney kommend, ist über den Umstieg an der Haltestelle "Rombergpark" in die Buslinie 440 bis "Brünninghausen" die Weiterfahrt mit der Buslinie 450 bis "Westfalenhallen" und den anschließenden Umstieg in die Stadtbahnlinie U46 weiterhin eine Anbindung an die Innenstadt garantiert. Dies gilt ebenso in der Gegenrichtung.

DSW21 weist zudem darauf hin, dass die Linienverknüpfung zwischen U46 und U45 vorübergehend aufgehoben wird. Die U46 fährt bis zur Haltestelle "Remydamm" und von dort wieder auf der gleichen Strecke zurück in Richtung Innenstadt.

