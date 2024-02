Am 8. Februar haben sich eine ganze Reihe Autos im Baustellenbereich des Dortmunder Ardey-Tunnels verirrt. Mindestens drei Fahrzeuge rutschten auf die Leitplanke, ein Abschlepper mit Kran musste anrücken. Betroffene Fahrer beschwerten sich laut eines Reporters vor Ort über schlechte Beschilderung und eine unübersichtliche Verkehrslage.

Die Polizei musste den Tunnel der viel befahrenen Ardeystraße für die Bergungsarbeiten über eine Stunde lang sperren. Beamte winkten die Kolonne rückwärts aus der Baustelle bzw. vorwärts an den feststeckenden Fahrzeugen vorbei. Die Ursache des merkwürdigen Vorfalls untersuchten die Ordnungshüter jedoch nicht eingehender, da niemand verletzt wurde. Auf Anfrage der Redaktion äußerte sich nun die Stadt Dortmund.

Demnach sei ein Mitarbeiter des für Baustellen zuständigen Tiefbauamtes Donnerstagnachmittag vor Ort gewesen und habe auch Rücksprache mit der Polizei gehalten. „Die im Bereich der Baustelle aufgestellte Beschilderung entspricht allen rechtlichen und technischen Vorgaben. Die Beschilderung ist seit Beginn der Bauarbeiten unverändert“, so eine Sprecherin der Stadt Dortmund.

Über die jeweiligen Unfallursachen liege kein abschließender Bericht der Polizei vor. Es sei nach jetzigem Stand davon auszugehen, „dass eine unangepasste Fahrweise und/oder überhöhte Geschwindigkeiten – hier gilt 30 km/h innerhalb der Baustelle – ursächlich sind“, heißt es weiter seitens der Stadt.

Seit Oktober 2023 bis geplant Ende Mai 2024 wird die Tunnelröhre stadteinwärts saniert. Der Verkehr fließt durch die Parallel-Röhre. Die Sanierung der Röhre stadtauswärts ist von Juli 2024 bis Februar 2025 vorgesehen.

Die Ardeystraße verbindet den Stadtteil Mitte mit Hombruch und ist eine wichtige Anbindung an die Westfalenhallen und das BvB-Stadion. Der Tunnel stammt aus dem Jahr 1969 und braucht umfassende Erneuerungen.

