Auto überschlägt sich und prallt gegen parkende Wagen

In Dortmund ist ein Auto von der Haberlandstraße abgekommen und in parkende Wagen gefahren. Bei dem Unfall hat sich das Auto überschlagen.

Dortmund. Ein Kleinbus ist am Mittwoch in Dortmund einem verunglückten Auto noch rechtzeitig ausgewichen. Doch danach brauchte der Fahrer eine Auszeit.

Das muss ein großer Schreck am Morgen gewesen sein: Gegen sieben Uhr am Mittwoch ist ein Autofahrer auf der Haberlandstraße in Dortmund-Nette von der Straße abgekommen. Der Wagen fuhr in mehrere parkende Autos und überschlug sich, wie die Feuerwehr Dortmund berichtet. Der Fahrer des Unfallwagens konnte sich selbstständig befreien. Er kam trotz leichter Verletzungen in ein Krankenhaus.

Während des Unfalls kam ein mit insgesamt neun Insassen besetzter Kleinbus dem Unfallwagen entgegen. Der Kleinbus war auf dem Weg zur Arbeitsstätte, den Werkstätten der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die Feuerwehr berichtet vom „umsichtigen und vorausschauenden Fahren“ des Busfahrers, dem es zu verdanken gewesen sei, dass der Bus nicht mit dem entgegenschleudernden Auto zusammenstieß.

Dortmund: Nach Unfall musste ein Ersatzfahrer her

Doch dem Busfahrer muss der Schreck so dermaßen in die Knochen gefahren sein, dass er sich nicht wieder ans Steuer setzte. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes betreuten ihn. Das Busunternehmen aus dem Sauerland organisierte einen Ersatzfahrer.

Die Feuerwehr kümmerte sich bis zum Eintreffen des Ersatzfahrers um die Menschen im Kleinbus. In der nahe gelegenen Feuer -und Rettungswache 9 in Mengede gab es Getränke, und geschultes Personal betreute die Gruppe nach Angaben der Feuerwehr. Gegen 8:30 Uhr schließlich ging es dann endlich weiter zu den Awo-Werkstätten.

Warum sich der Wagen überschlug und in die anderen Autos fuhr, dazu kann die Polizei derzeit noch nichts sagen.

(red)

