Aufzug und Heizung seit Monaten kaputt – Dortmunder frieren

Dortmund. Wenn Werner Kaisers krebskranker Bruder zum Arzt muss, kommt die Feuerwehr. Der Aufzug ist kaputt – und die Heizung läuft seit Februar nicht.

Einkaufen ist für Werner Kaiser eine Tortur. Aus dem dritten Stock trägt der Dortmunder seinen Rollator durchs enge Treppenhaus, ganz langsam. Dann (noch langsamer) trägt er die Lebensmittel wieder hoch – und den Rollator hinterher.

Dabei gibt es im Haus an der Weißenburger Straße einen Aufzug. "Der ist aber seit über drei Monaten kaputt", sagt Werner Kaiser. Auch der elektronische Türdrücker funktioniere nicht. Seinen Bruder (81) treffe das noch härter: "Wenn der zum Arzt muss, muss die Feuerwehr ihn holen." Allein in den letzten Wochen sei er zweimal im Krankenhaus gewesen. Lungenkrebs, Prostatakrebs, COPD, Wasser in den Beinen, Zucker...

Aufzug, Heizung, Türdrücker – alles kaputt

Aber es kommt noch dicker: Auch die Heizung läuft nicht. "Ich sitze hier mit langen Unterhosen, zwei Pullis, Jacke und Tee", sagt der Rentner. Am 22. Februar sei die Heizung das letzte Mal warm gewesen. "Dann ging sie plötzlich nicht mehr und wurde auch im Herbst nicht mehr eingeschaltet."

Noch sind es 14 Grad in seiner kleinen Einzimmerwohnung. "Aber das wird ganz schnell kälter." Fürs Bad hat er sich einen Heizlüfter gekauft. "Den mache ich kurz vor dem Duschen an, sonst hole ich mir ja den Tod", sagt er.

Die Verwaltung habe zwar allen Mietern zwei Heizlüfter angeboten. "Aber sie wollten nicht bestätigen, dass sie die Stromkosten übernehmen", sagt Werner Kaiser. "Deshalb haben viele von uns die Dinger nicht angenommen". Abzuholen wären sie gegen Unterschrift unten im Döner-Imbiss.

Der Aufzug wird "voraussichtlich kurzfristig instand gesetzt". Der Zettel hänge seit drei Wochen, sagt Werner Kaiser. Foto: privat

Nicht der erste Heizungsdefekt im Ex-Belvona-Haus

Es ist nicht das erste Mal, dass die Zentralheizung des Hauses mit den vielen kleinen Wohnungen nicht funktioniert. Schon im Herbst 2022 blieb es kalt – erst nach unserem Bericht kümmerte sich die Hausverwaltung (damals noch Belvona) um die Anlage.

Nach der Auflösung der vielkritisierten Belvona hat das Haus am Dortmunder Ostentor eine neue Eigentümerin. Die Verwaltung hat die ibs Gmbh aus Bonn übernommen. Das "familiengeführte, bundesweit tätige Immobilien-Investmenthaus mit hoher Wertschöpfungstiefe" mit Sitz am Bad Godesberger Kurpark verwaltet nach eigener Aussage 8000 Wohnungen.

Probleme in Dortmunder Apartmenthaus: Keine Miete mehr

Aber auch die neue Hausverwaltung reagiere kaum auf die Beschwerden der Mieter, kritisiert Werner Kaiser. Mehrere Kontaktversuche seien gescheitert, sagt er. Die Nachbarn haben es auch versucht. Selbst der Verzicht auf die Mietzahlungen scheint die Verwaltung nicht zu schrecken. "Ich zahle nur noch die Nebenkosten", sagt Kaiser. Und damit sei er nicht der einzige im Haus. Außerdem seien mindestens fünf Mietparteien inzwischen ausgezogen.

Ach ja: Ende 2022 flatterte trotz damals bestehender Mängel eine Miet-Erhöhung ins Haus. 50 Euro. "Alles rechtens, leider", sagt Werner Kaiser. Zähneknirschend hat er gezahlt – bis jetzt. Erst wenn schriftlich geklärt ist, wer die horrenden Stromkosten für die Heizlüfter zahlt (oder wenn die Heizung wieder läuft), überweist er wieder. "Solange werde ich definitiv keine Miete zahlen."

Wir haben die Hausverwaltung am Montagvormittag um eine Stellungnahme gebeten. Sobald uns eine Reaktion aus Bonn erreicht, arbeiten wir sie in diesen Text ein.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund