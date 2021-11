Symbolbild: In Dortmund hat eine Polizeibeamtin einem Mann das Leben gerettet. Bei der abgebildeten Polizistin handelt es sich um eine andere Person.

Aufmerksame Polizistin rettet Mann in Dortmund das Leben

Dortmund. Ein Mann ist in Dortmund auf der Straße zusammengebrochen. Dank dem schnellen Eingreifen einer zufällig vorbeifahrenden Polizistin überlebte er.

Durch eine schnelle Reanimation hat eine Polizeibeamtin einem Mann in Dortmund das Leben gerettet. Dieser sei am Freitagvormittag (5.11.) auf der Mallinckrodtstraße zusammengebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dort fand ihn die zufällig vorbeifahrende Polizistin vor und leitete sofort eine Wiederbelebung ein. Hierbei half auch ein ebenfalls zufällig anwesender Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Dortmund.

Viele Schaulustige stören Rettungseinsatz in Dortmund

In kürzester Zeit versammelten sich während des Einsatzes mehrere Hundert Schaulustige am Ort des Geschehens. Dabei blieb zwar alles friedlich, die Polizei musste aber dennoch mehrere Dutzend Platzverweise aussprechen, um die Einsatzörtlichkeit frei zu halten. Während des Einsatzes kam es für eine kurze Zeit zu Verkehrsstörungen.

Nach erfolgreicher Reanimation brachte ein Rettungswagen den Mann in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist stabil.

