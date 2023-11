Auf Zugtoilette geraucht: Mann löst Notbremsung im RE1 aus

Eine Kippe auf dem Zug-Klo – und schon hält der Zug an? Damit hatte ein junger Mann (19) sicher nicht gerechnet, als er sich auf der Bordtoilette des RE1 von Dortmund nach Hamm eine E-Zigarette gönnte. Der Rausch löste eine Notbremsung aus.

Gegen 5.25 Uhr am Montagmorgen rief die Zugbesatzung die Bundespolizei. Der RE1 habe kurz vor Dortmund-Kurl eine Notbremsung einleiten müssen, hieß es. Grund sei ein 19-Jähriger, der auf der Toilette geraucht habe. Der Rauch habe den Feueralarm ausgelöst – dadurch sei eine Zwangsbremsung eingeleitet worden.

Die Bundespolizei traf vor Ort dem Beschuldigten und einen Zeugen von Bahnbetreiber National Express. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten eine E-Zigarette sowie ein Feuerzeug.

Beim Überprüfen seiner Daten kam allerdings noch mehr zum Vorschein: Das Landgericht Dortmund suchte schon nach der Anschrift des Mannes, um ihm Post zustellen zu können – er hatte gegen Weisungen seiner Bewährungshilfe verstoßen, erklärt die Bundespolizei.

Für den Mann aus Werne endete die Fahrt im kleinen Bahnhof Dortmund-Kurl. Weiterfahren durfte er nicht. Die Bundespolizei leitete ein Verfahren ein – wegen "Störung öffentlicher Betriebe", "Missbrauchs von Notrufen" und "Vornahme einer Betriebsgefährdung".

