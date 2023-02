Ein 23-Jähriger ist in Dortmund an der Haltestelle Kampstraße brutal überfallen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Haltestelle Kampstraße Auf Kopf eingeschlagen: Schwerer Raub an U-Bahn-Haltestelle

Dortmund. Nach einem Raubüberfall hat die Dortmunder Polizei einen 15-Jährigen zur Wache mitgenommen. Der hatte einen Teleskopschlagstock bei sich.

Die Polizei Dortmund ist Donnerstagabend zur untersten Ebene an der Haltestelle Kampstraße - U 43 in Fahrtrichtung Wickede - gerufen worden. Ein 23 Jahre alter Dortmunder soll gegen 22.40 Uhr plötzlich einen Schlag gegen den Kopf bekommen haben. Er stieß gegen eine Stützsäule und ging dann zu Boden. Dabei verlor er einen Geldschein. Er konnte sich erinnern, dass ein Täter den Schein aufhob. Etwa drei bis fünf Personen flüchteten anschließend - vermutlich mit der U 43 in Richtung Wickede. Der 23-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

An der Haltestelle Ostentor kontrollierte die Polizei daraufhin eine Gruppe in der Bahn. Ein 15-jähriger Dortmunder hatte einen Teleskopschlagstock bei sich, ein 20 Jahre alter Dortmunder ein Springmesser und Tütchen, die wohl Drogen enthielten, berichtet die Polizei. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet. Der 15-Jährige musste zudem wegen seines jugendlichen Alters und wegen des Schlagstocks, der als Tatwaffe in Frage kommen könnte, mit zur Polizeiwache.

Raub in Dortmunder Haltestelle Kampstraße: Polizei sucht Zeugen

Ob und wie der 15-Jährige mit dem Raub in Verbindung gebracht werden kann, ist noch nicht klar. Daher dauern die Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung noch an. Unter anderem wird Videomaterial von der Haltestelle ausgewertet. Die Erziehungsberechtigten konnten den Jugendlichen später von der Polizeiwache abholen.

Einer der Täter soll Schuhe der Marke „Nike Air Max“ getragen haben. Die Polizei Dortmund bittet nun Zeugen, die den Raub und die Täter beobachtet haben, sich bei der Kriminalwache zu melden: Telefon 0231/132-74 41.

