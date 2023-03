Audifahrer mit Drogen und Diebesgut, aber ohne Führerschein

Dortmund. Rote Ampeln missachtet, vor der Polizei geflüchtet, einen Unfall verursacht: Ein Autofahrer hat die Dortmunder Polizei auf Trab gehalten.

Da ist am Ende ganz schön was zusammengekommen an Gesetzesverstößen. Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr wollte die Polizei Dortmund an der Mallinckrodtstraße einen Audifahrer kontrollieren. Sie vermutete, dass der Mann den Gurt nicht angelegt hatte.

Der 28-Jährige flüchtete allerdings Richtung Osten und fuhr dabei über mehrere rote Ampeln. Ein Stau bremste seine Fahrt. Der Mann aus Stolberg ging dann einfach zu Fuß weiter. Sein Audi rollte jedoch in das Stau-Ende und verursachte einen Sachschaden, wie die Polizei berichtet. Wenig später konnten die Einsatzkräfte den Flüchtenden in einer Nebenstraße in der nördlichen Innenstadt festnehmen.

Verfolgungsjagd in Dortmund: Flüchtender hat gestohlenen Schmuck bei sich

Der 28-Jährige hat keinen Führerschein. Zudem hatte er Drogen genommen. Damit nicht genug stellte die Polizei gestohlenen Goldschmuck bei ihm sicher.

Nun erwarten ihn ein Strafverfahren unter anderem wegen Führen eines Fahrzeuges ohne eine gültige Fahrerlaubnis sowie unter Einfluss berauschender Mittel, Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

(red)

