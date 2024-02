Dortmund. Vom Schlafzimmer in Hull auf die Bühne in Dortmund: bdrmm machen Fans von The Cure und Indierock trotz Kabelbruch glücklich.

Nach dem dritten Stück ist erst einmal Schluss. Drummer Conor Murray beugt sich nach links, bastelt am Stecker und wirkt zunehmend verzweifelt. bdrmm, kurz für Bedroom, stehen an diesem Samstagabend im FZW in Dortmund auf der Bühne. Dem Quartett aus Kingston upon Hull, England, geht ein Ruf als starke Liveband voraus. Ihre bislang zwei Alben, das erste von 2020 schlicht selbstbetitelt und das aktuelle namens „I don‘t know“ begeistern Anhänger von New Wave, Shoegaze und Indierock.