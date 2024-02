Dortmund. Preise, Programm, Öffnungszeiten – und ganz viele Fahrgeschäfte: Hier gibt's die wichtigsten Infos zur Osterkirmes “Fredolino 2024“ in Dortmund.

Dortmunds größte Kirmes kündigt sich an: Die Osterkirmes 2024 startet am 23. März auf dem Festplatz an der Eberstraße. Das Kirmesspektakel in der Nordstadt gilt als größte Osterkirmes in NRW und läuft die ganzen Osterferien lang. Wir haben alle Infos zur Traditionskirmes am Fredenbaum-Park gesammelt.

Dortmunder Osterkirmes "Fredolino 2024"

Termin: 23. März bis 7. April 2024

23. März bis 7. April 2024 Öffnungszeit: wechselnd, meist 14-22 Uhr

wechselnd, meist 14-22 Uhr Ort: Festplatz Eberstraße am Fredenbaumpark, Dortmunder Nordstadt

Festplatz Eberstraße am Fredenbaumpark, Dortmunder Nordstadt Eintritt: 1€

1€ 100 Stände, Fahrgeschäfte und Attraktionen

Stände, Fahrgeschäfte und Attraktionen Feuerwerk samstags

Diese Fahrgeschäfte gibt's auf der Osterkirmes in Dortmund:

Diese großen Karussells und Fahrgeschäfte gibt es bei der Osterkirmes 2024 in Dortmund (und noch ein paar Kleinere mehr). Sie verteilen sich über den großen Eberplatz auf über 24.000 Quadratmetern:

Gladiator (62m hohe Propeller-Schaukel)

(62m hohe Propeller-Schaukel) Konga (rasante Mega-Schaukel)

(rasante Mega-Schaukel) X-Racer (Achterbahn ähnlich "Wilde Maus")

(Achterbahn ähnlich "Wilde Maus") Coco Beach (kleine Achterbahn)

(kleine Achterbahn) Break Dancer (wirbelnder Klassiker!)

(wirbelnder Klassiker!) Entertainer (ähnlich Breakdance)

(ähnlich Breakdance) Amazona-Bahn (Berg- und Tal-Bahn)

(Berg- und Tal-Bahn) Zombie (Geisterbahn)

(Geisterbahn) Columbia-Rad (38m hohes Riesenrad)

(38m hohes Riesenrad) Schwanenflieger (großes Kettenkarussell)

(großes Kettenkarussell) zwei Autoscooter

verschiedene Kinderkarussells

Öffnungszeiten der Dortmunder Osterkirmes "Fredolino 2024":

Die Osterkirmes läuft von 23. März bis 7. April. Aber Vorsicht, die Öffnungszeiten sind jeden Tag unterschiedlich. Grundsätzlich hat die Kirmes von 14 bis 22 Uhr geöffnet, aber an einigen Tagen ist es auch mehr. Die gute Nachricht: Im Gegensatz zu 2023 geht es am Freitag und samstags schon zwei Stunden früher los.

Samstag, 23. März: 12-23 Uhr

12-23 Uhr Sonntag, 24. März : 12-22 Uhr

12-22 Uhr Montag, 25. März : 14-22 Uhr

14-22 Uhr Dienstag, 26. März : 14-22 Uhr

14-22 Uhr Mittwoch, 27. März : 14-23 Uhr

14-23 Uhr Donnerstag, 28. März (Gründonnerstag): 14-23 Uhr

(Gründonnerstag): 14-23 Uhr Freitag, 29. März (Karfreitag): geschlossen!

(Karfreitag): Samstag, 30. März (Karsamstag): 12-23 Uhr

(Karsamstag): 12-23 Uhr Sonntag, 31. März (Ostersonntag): 12-23 Uhr

(Ostersonntag): 12-23 Uhr Montag, 1. April (Ostermontag): 12-23 Uhr

(Ostermontag): 12-23 Uhr Dienstag, 2. April: 14-22 Uhr

14-22 Uhr Mittwoch, 3. April: 14-23 Uhr

14-23 Uhr Donnerstag, 4. April: 14-22 Uhr

14-22 Uhr Freitag, 5. April: 12-23 Uhr

12-23 Uhr Samstag, 6. April: 12-23 Uhr

12-23 Uhr Sonntag, 7. April: 12-22 Uhr

Hat die Osterkirmes in Dortmund an Karfreitag geöffnet?

Nein! Karfreitag gilt in NRW als stiller Feiertag vor den Ostertagen. Hier sind auch in Dortmund keine öffentlichen Veranstaltungen erlaubt. Daher bleibt auch die Osterkirmes am Karfreitag (30. März) geschlossen.

Preise auf der Dortmunder Osterkirmes 2023:

Für den Eintritt zum Fredenbaumplatz wird 1 Euro fällig. Davon finanzieren die Schausteller unter anderem das Programm und das größere Feuerwerk, erklärt Veranstalter Patrick Arens. Auch die Security am Eingang wird davon mitfinanziert. Natürlich kostet jedes Fahrgeschäft extra. Dabei werden die üblichen Kirmespreise fällig.

Familientag, Feuerwerk, Programm: Was ist los beim Fredolino?

Wer am richtigen Tag kommt, bekommt 50 Prozent Rabatt: An den beiden Familientagen (Mittwoch 27. März und 3. April) kosten alle Karussells und Fahrgeschäfte nur die Hälfte. Feuerwerk gibt es an beiden Samstagen (30. März und 6. April) bei Einbruch der Dunkelheit. Ein besonderes Programm gibt's an den vier Aktionstagen (dienstags/donnerstags). Die "Special Guests" stehen aber noch nicht fest. 2023 waren es die Geschwister Weisheit mit ihrer atemberaubenden Hochseil-Artistik.

Fredolino 2024 – Adresse, Anfahrt und Parken:

Der Fredenbaumplatz liegt an der Eberstraße, Höhe Nr. 33, in der Nähe des Naturkundemuseums. Wie immer gilt: Am besten mit dem ÖPNV anreisen! Die Stadtbahnen U41 und U45 fahren bis zur Haltestelle Fredenbaum, von dort sind es wenige Gehminuten zur Kirmes. Zum Parken empfehlen die Veranstalter den großen Poco-Parkplatz (Eisenhüttenweg 11, die Zufahrt von der Burgholzstraße ist nicht immer frei). Der Parkplatz am Naturkundemuseum direkt am Kirmesplatz (Burgweg) dürfte schnell voll sein und kostet Parkgebühr.

Wann ist sonst noch Kirmes in Dortmund?

Die Osterkirmes freDOlino ist zwar die größte Kirmes in Dortmund, aber es gibt noch andere Volksfeste. Die Karnevalskirmes auf dem Alten Markt ist natürlich schon vorbei, aber auch auf die kleine Pingsthuekke in Huckarde oder die große Bartholomäuskirmes in Lütgendortmund können sich Kirmesfans freuen. Die weiteren Kirmestermine in Dortmund: