Dortmund. FreDOlino, Pingsthuekke, Bartholomäuskirmes: In Dortmund läuft die Kirmes-Saison. Diese Rummel-Termine stehen 2024 wieder an.

Die Kirmes-Saison in Dortmund startet wieder! Den Start machte von Altweiber bis Aschermittwoch die Dortmunder Karnevalskirmes auf dem Alten Markt. Aber das ist längst nicht die einzige Kirmes 2024 in Dortmund. Auch auf anderen Rummeln und Stadtfesten geht's dieses Jahr rund. Einige Termine stehen noch nicht offiziell fest. Hier unsere Übersicht.

Stand Februar 2024 / Alle Angaben ohne Gewähr!

Frühlingskirmes Aplerbeck 2024:

Die Aplerbecker Frühlingskirmes auf dem Aplerbecker Marktplatz ist eher ein Highlight für Kinder als für große Karussellfans. Der kleine, beschauliche Rummel bietet jedes Jahr Anfang März meist ein größeres Fahrgeschäft, ein Kinderkarussell, Los- und Wurfbude und ein paar Imbissstände.

Michaelisfest 2024

Termin: voraussichtlich vier Tage Mitte März 2024

voraussichtlich vier Tage Mitte März 2024 Ort: Dortmund-Aplerbeck Marktplatz

Dortmunder Osterkirmes "FreDOlino" 2024:

Die große Osterkirmes am Fredenbaum ist Dortmunds größte und längste Kirmes. Auf dem Festplatz verteilen sich zig große Fahrgeschäfte, Kinderkarussells und Buden. Über Corona war die "Dortmunder Osterkirmes" zum "FreDOlino" geworden. Aber am neuen Konzept hielt Veranstalter Patrick Arens auch nach Corona fest: Der Kirmesplatz in der Nähe des Fredenbaums bleibt umzäunt, es gibt Einlasskontrollen und 1 Euro Eintritt, mit dem Sonderveranstaltungen, Deko und zwei Feuerwerke finanziert werden.

FreDOlino 2024

Termin: 23. März bis 7. April 2024 (Osterferien)

23. März bis 7. April 2024 (Osterferien) Besonderheit: täglich Showprogramm, Themen-Aktionen, Feuerwerke an beiden Samstagen

täglich Showprogramm, Themen-Aktionen, Feuerwerke an beiden Samstagen Ort: Dortmund-Nord, Festplatz Eberstraße

Hörder Frühling 2024:

Der Hörder Frühling ist ein kleines Stadtteilfest für die ganze Familie. Auf der Mini-Kirmes verteilen sich zwei kleinere Karussells, ein Kinderkarussell, Spielbuden und Imbissstände über das Stadtteil-Zentrum. Dazu kommt meist ein verkaufsoffener Sonntag in Hörde.

Hörder Frühling 2024

Termin: 12.-14. April 2024

12.-14. April 2024 Besonderheit: voraussichtlich verkaufsoffener Sonntag

voraussichtlich verkaufsoffener Sonntag Ort: Dortmund-Hörde – Markt/Stiftsplatz/Fußgängerzone

Pingsthuekke 2024 in Dortmund-Huckarde:

Die Pfingstkirmes "Pingsthuekke" rund um den Huckarder Marktplatz hat eine lange Geschichte. Die kleine Dortmunder Traditionskirmes gibt es schon seit über 350 Jahren. Etwa fünf größere Fahrgeschäfte verteilen sich jedes Jahr Mitte Mai über Markt und Ortskern, dazu kommen die üblichen Kirmesstände, Kinder-Attraktionen und eine Live-Bühne.

Pingsthuekke 2024

Termin: voraussichtlich 17. bis 20. Mai 2024 (Pfingsten)

voraussichtlich 17. bis 20. Mai 2024 (Pfingsten) Besonderheit: freitags Feuerwerk

freitags Feuerwerk Ort: Dortmund-Huckarde – Marktplatz/Ortskern

Kohlenkirmes 2024 in Dortmund-Eving:

Die Kohlenkirmes in Dortmund-Eving gibt es schon seit über 40 Jahren. Bei der Familienkirmes mit kleineren Fahrgeschäften organisiert die Schaustellerfamilie Kleuser/Trosse zusammen mit dem Evinger Gewerbeverein auch jedes Jahr den nach eigener Aussage "größten Biergarten Evings".

Kohlenkirmes 2024

Termin: 16.-19. August 2024

16.-19. August 2024 Besonderheit: Bühnenprogramm, großer Biergarten

Bühnenprogramm, großer Biergarten Ort: Dortmund-Eving – Marktplatz/Bayrische Straße/Waldecker Straße

Bartholomäuskirmes 2024 in Lütgendortmund:

Die Bartholomäuskirmes im Dortmunder Westen ist Dortmunds größte Stadtteilkirmes (obwohl sie über die Jahre etwas kleiner geworden ist). Mit über 660 Jahren Tradition ist das Fest sicher auch eins der ältesten. Mehrere große Karussells und viele kleine Kirmesstände verteilen sich über Stadtteil-Zentrum, Limbecker Straße und Sondermann-Platz.

Bartholomäuskirmes 2024

Termin: voraussichtlich 23.-26. August 2024

voraussichtlich 23.-26. August 2024 Besonderheit: verkaufsoffener Sonntag, montags Feuerwerk

verkaufsoffener Sonntag, montags Feuerwerk Ort: Dortmund-Lütgendortmund – Limbecker Straße/Heinrich-Sondermann-Platz

Michaelisfest 2024 in Dortmund-Mengede:

Das mit gute 20 Jahren recht junge Michaelisfest in Mengede lockt Anfang September drei Tage lang in den Stadtteil. Die kleine Familienkirmes mit einer Hand voll Ständen und kleineren Karussells zieht sich vom Marktplatz über die Siegburgstraße bis zum Amtshaus. Dort steht meist eine Bühne mit Livemusik.

Michaelisfest 2024

Termin: voraussichtlich 30. August bis 1. September 2024

voraussichtlich 30. August bis 1. September 2024 Besonderheit: verkaufsoffener Sonntag

verkaufsoffener Sonntag Ort: Dortmund-Mengede – Markt/Siegburgstraße/Amtspark

SCHON VORBEI! Karnevalskirmes 2024 in Dortmund:

Bei der Karnevalskirmes in der Dortmunder Innenstadt verteilen sich eine handvoll große Karussells, mehrere Kinderkarussells und diverse Buden vom Alten Markt über den Hellweg vor St. Reinoldi bis zur Kleppingstraße. Die Kirmes startet an Weiberfastnacht und geht bis Rosenmontag. Dann öffnet der Rummel sogar schon um 11.11 Uhr: So können Närrinnen und Narren vor dem Rosenmontagszug ein paar Runden drehen.

Karnevalskirmes 2024

Termin:

nächster Termin: 27. Februar bis 3. März 2025

27. Februar bis 3. März 2025 Besonderheit: Rosenmontagszug

Rosenmontagszug Ort: Alter Markt, Reinoldikirche, Kleppingstraße

Stand Februar 2024 / Alle Angaben ohne Gewähr!