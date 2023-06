Apotheken-Streik in Dortmund: Fast alle Mittwoch geschlossen

"Apotheke heute geschlossen" – das dürfte am Mittwoch in Dortmund der Normalfall sein. Nur wenige Notdienste sind geöffnet.

Dortmund. Fast 100 Prozent Beteiligung: Wegen des Apotheken-Streiks sind am Mittwoch in Dortmund fast alle Filialen zu. Diese Notdienste gibt es.

Fast alle Apotheken in Dortmund bleiben am Mittwoch dicht: Wie in ganz NRW streiken auch hier die Apothekerinnen und ihre Mitarbeiter. "Wir kratzen an 100 Prozent Beteiligung", weiß Dortmunds Apothekensprecher Dr. Felix Tenbieg (Patroklus-Apotheke). "Drei oder vier Kollegen überlegen noch, ob sie ganz schließen oder einen Notienst durchs Fenster anbieten." Welche Apotheken das sind könne er aber nicht verlässlich sagen. Insgesamt gibt es 116 Apotheken in Dortmund.

Patienten sollten Medikamente, Salben und Co. deshalb vorher oder in den Tagen nach dem Apothekenstreik in Dortmund abholen. Für dringende akute Fälle sind natürlich Notdienst-Apotheken geöffnet (s.u.).

News aus Dortmund – Das könnte Sie interessieren:

Die Apothekenkammern Nordrhein und Westfalen-Lippe schätzen, dass täglich 800.000 Menschen den Service der 4000 Apotheken in NRW nutzen. Mit ihrem bundesweiten Aktionstag protestieren die Apothekerinnen und Apotheker gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Unter anderem fordern sie eine Anhebung der Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Auch das Thema Medikamentenmangel ist ein großes Thema: Täglich sei in jeder Apotheke eine Stelle nur damit beschäftigt, knappe Medikamente zu organisieren, heißt es.

Apotheken-Demo in Dortmund – das ist geplant:

Beim Streik-Tag am Mittwoch sind auch zentrale Kundgebungen geplant. Die größte gibt's in Düsseldorf. Aber auch in Dortmund findet eine Demo statt: "Wir rechnen auf dem Friedensplatz mit rund 400 Menschen", erklärt Apothekensprecher Tenbieg. Allein aus Dortmund wollen rund 300 Protestierende kommen, andere stoßen aus den Nachbarstädten dazu. Innerhalb der Kundgebungs-Zeit von 11 bis 13 Uhr sei auch ein Demozug durch die Innenstadt geplant. Von der Lokalpolitik gebe es leider noch keine Zusagen von Sprecherinnen oder Sprechern.

Diese Apotheken in Dortmund und Lünen-Brambauer haben am Streik-Mittwoch Notdienst:

Apotheken-Notdienst in Dortmund-Ost/Körne:

Mohren-Apotheke , Körner Hellweg 74, 44143 Dortmund

, Körner Hellweg 74, 44143 Dortmund Mittwochmorgen, 9 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 9 Uhr

0231/595303

Apotheken-Notdienst in Dortmund-Süd/Hombruch:

Kreuz-Apotheke , Stockumer Str. 189, 44225 Dortmund

, Stockumer Str. 189, 44225 Dortmund Mittwochmorgen, 9 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 9 Uhr

0231/7920110

Apotheken-Notdienst in Dortmund-West/Kley:

Dorney-Apotheke , Kleybredde 88, 44149 Dortmund

, Kleybredde 88, 44149 Dortmund Mittwochmorgen, 9 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 9 Uhr

0231/652485

Apotheken-Notdienst für Dortmund-Nord in Lünen-Brambauer:

Glückauf-Apotheke , Königsheide 9, 44536 Lünen-Brambauer

, Königsheide 9, 44536 Lünen-Brambauer Mittwochmorgen, 9 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 9 Uhr

0231/871696

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund