Angriff auf Dortmunderin beim Gassigehen – Täterbeschreibung

Polizeifahndung in Dortmund

Dortmund. Angriff auf eine 33-Jährige in Dortmund: Als sie mit ihrem Hund spazieren ging, fiel sie von hinten ein Mann an. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Angriff auf eine Frau in Dortmund-Scharnhorst fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen. Der Mann soll die 33-Jährige am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr hinterrücks überfallen haben, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Dortmunderin war mit ihrem Hund an der Droote spazieren, als sie der Täter von hinten festhielt. Nach kurzer, heftiger Gegenwehr konnte sie sich aber losreißen und flüchten.

Bei der Polizei gab sie an, dass ihr der Verdächtige schon vorher an einem Schnellimbiss aufgefallen sei. Danach habe sie ihn noch ein zweites Mal gesehen – an der Kautsky-Grundschule.

Zeugen beschreiben den Verdächtigen so:

170 bis 175cm

normale, schlanke Statur

25 bis 30 Jahre

dunkle Augen

dunkler Drei-Tage-Bart

braune Hautfarbe (laut Polizei "südländisches Erscheinungsbild")

Basecap

schwarze Bomberjacke

dunkelblaue Jens

schwarze Turnschuhe

Die Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen. Wer hat den Täter oder sogar den Angriff beobachtet? Hinweise an die Kriminalwache Dortmund unter 0231/1327441.

