Baustellen-Übersicht An Dortmunds Schulen wird gebaut – an Ihrer auch?

Dortmund. Dortmund steckt über 1 Milliarde Euro in die Schulen. Einige werden abgerissen, andere saniert. Eine Übersicht über die geplanten Bauarbeiten.

An den Dortmunder Schulen wird gebaut. Hier eine neue Turnhalle, da ein Erweiterungs-Anbau, dort eine Toiletten-Sanierung. Einige Schulen werden gleich abgerissen und neu gebaut. Ende 2019 hatte der Stadtrat den großen Aufschlag beschlossen. Seit 2020 gibt es zudem eine Schulbau-Leitlinie. Sie gibt Musterbeispiele für Raumgestaltung und funktionales Design. Ziel: Weg vom altbackenenen Frontal-Unterricht, hin zum offenen Lernen.

In den nächsten Jahren wie die Stadt 1,44 Milliarden Euro in den Schul- und Kitabau stecken. Anfangs waren nur 880 Mio. Euro geplant, aber das reicht bei den gestiegenen Baukosten hinten und vorne nicht. Allein im Jahr 2023 sollen rund 181 Millionen Euro verbaut werden – und rund 200 Millionen Euro pro Jahr ist auch in den Folgejahren das Ziel. Damit ist der Schulbau absolute Priorität in Dortmund.

In wenigen Monaten fertig: Neubauten in Modul-Bauweise

Und oft muss es schnell gehen: Wegen vieler Zuzüge aus dem Ausland und einer höheren Geburtenrate in einigen Stadtteilen herrscht akuter Mangel an Klassenräumen. Dazu kommt die Rückkehr von G8 zu G9 und grundsätzlicher Sanierungsstau. Um den Bau zu beschleunigen, werden einige Schulneubauten in Dortmund in Modul-Bauweise hochgezogen – sozusagen als "Fertighaus" im Baukastensystem mit vorgefertigten Elementen.

Jedes Jahr stehen an Dortmunder Schulen bis zu 200 kleine und große Bauprojekte an, von der Fassadensanierung bis zum Komplett-Abriss. Zudem kommen spontane Arbeiten dazu. Aber welche größeren Projekte sind es aktuell? Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Reinoldi-Gesamtschule in Dortmund-Bodelschwingh hat einen weiteren Neubau bekommen. Hier ein Bild von Sommer 2022. Foto: Hans Blossey/FUNKE Foto Services

Quelle: Stadt Dortmund, Stand Oktober 2023 – Angaben teils mit Förderung – Summen gerundet – kein Anspruch auf Vollständigkeit

Fertiggestellt in 2023:

Bert-Brecht-Gymnasium (Kirchlinde): neues Oberstufenzentrum in Modulbauweise zum Wechsel von G8 auf G9 und mehr Klassenräume für einen weiteren Zug (Bauzeit August 2022 bis September 2023) – ca. 28 Mio. Euro

Berswordt-Europa-Grundschule (Innenstadt-Ost): kompletter Neubau der vierzügigen Schule in Modulbauweise auf dem alten Sportplatz (Bauzeit Juli 2022 bis September 2023) – ca. 28. Mio Euro

Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule (Derne): Erweiterungsbau in Modulbauweise für einen zusätzlichen Zug, inklusive Klassenräumen, Mensa und Bibliothek (Bauzeit August 2022 bis September 2023) – ca. 11 Mio. Euro

Heinrich-Heine-Gymnasium (Mengede): Neubau eines Unterstufengebäudes Klassen 5/6 inklusive Erweiterung um einen Zug, zudem Sanierung von drei naturwissenschaftlichen Fachräumen (Bauzeit Unterstufenzentrum Mai 2022 bis August 2023, Bauzeit Sanierungen 2021 bis 2023) – ca. 13 Mio. Euro

Geschwister-Scholl-Gesamtschule (Brackel): dreigeschossiger Neubau zur Schaffung zusätzlicher Räume, unter anderem Bistro, Spieleraum, Büro-/Seminarräume, Selbstlernzentrum mit Bibliothek, Lernflure, neun neue Klassenräume. (Bauzeit Oktober 2020 bis Mai 2023) – ca. 8 Mio. Euro

Immanuel-Kant-Gymnasium (Asseln): Erweiterung in Modulbauweise für mehr Räume zum Wechsel von G8 auf G9, zudem neue Mensa und mehr Klassen für die Unterstufe (insgesamt 20 Klassenzimmer und neun Fachräume). Erst 2017 war das Hauptgebäude komplett saniert worden. (Bauzeit März 2022 bis September 2023) – ca. 21 Mio. Euro

Lessing-Grundschule (Hafen): kompletter Neubau von Grundschule und Turnhalle für 300 Kinder am neuen Standort in der Nähe des alten Gebäudes (Bauzeit Februar 2020 bis März 2023) – ca. 20 Mio. Euro

Martin-Luther-King-Gesamtschule (Dorstfeld): diverse Sanierungsarbeiten (Bauzeiten zwischen 2020 und 2023) – ca. 2 Mio Euro

Max-Planck-Gymnasium (Hombruch): Erweiterungsbau in Modulbauweise für den Wechsel von G8 zu G9 und für einen neuen Zug ab Klasse 5 (Bauzeit von Juli 2022 bis August 2023) – ca. 23 Mio. Euro

Max-Wittmann-Förderschule (Eving): Modernisierung und energetische Sanierung von Haustechnik und Innenräumen inklusive der Trainingswohnung (Bauzeit Juni 2021 bis Oktober 2023) – ca. 14 Mio. Euro

Phoenix-Gymnasium (Hörde): Sanierung der Fachräume und Umbau der Hausmeisterwohnung (Bauzeit 2021 bis 2023) – ca. 2 Mio. Euro

Reinoldi-Gesamtschule (Bodelschwingh): Neubau in Modulbauweise zur Erweiterung um mehrere Züge, aus der Sekundarschule bis Klasse 10 ist eine Gesamtschule bis Klasse 13 geworden. Ein erstes neues Gebäude wurde schon 2020 fertig. (Bauzeit Februar bis voraussichtlich Dezember 2023) – ca. 28 Mio. Euro

Schubert-Grundschule (Hombruch): Erweiterung um einen Zug ab Klasse 1 durch die Übernahme der umgezogenen Kita im Erdgeschoss (Bauzeit Juli 2022 bis voraussichtlich Dezember 2023) – ca. 5 Mio. Euro

Siegfried-Drupp-Grundschule (Scharnhorst): Neubau eines OGS-Gebäudes (Bauzeit Juli 2020 bis Juli 2023) – ca. 7 Mio Euro

ehemalige Tremonia-Förderschule (Unionviertel): Herrichtung als Ausweichquartier für Schulklassen, deren Gebäude renoviert oder abgerissen und neu gebaut werden. Das Gebäude steht seit Jahren leer, zwischenzeitlich wurde es als Flüchtlingsunterkunft genutzt. (Bauzeit Oktober 2022 bis August 2023) – ca. 3 Mio. Euro

Wilhelm-Busch-Realschule (Wischlingen): zweigeschossiger Anbau mit neuen Klassenräumen, Lernfluren und Mensa (Bauzeit Juli 2019 bis April 2023) – ca. 4,5 Mio. Euro

Die Gebrüder-Grimm-Grundschule in Dortmund-Hombruch hat einen Erweiterungsanbau bekommen (hier ein Bild von Sommer 2022). Foto: Hans Blossey/FUNKE Foto Services

Diese Sanierungen, Umbauten und Neubauten sind ab 2024 geplant:

Anne-Frank-Gesamtschule (Nordstadt): Abriss der alten Vinckegrundschule und Erweiterungs-Neubau der Gesamtschule an selber Stelle – inklusive neuen Klassenräumen für zwei zusätzliche Züge, Fachräumen, Lehrküche, Willkommensklassen und großer Mensa (geplante Bauzeit Mai 2024 bis August 2027) – ca. 67 Mio. Euro

Burgholzstraße (Nordstadt): Komplett-Neubau einer Kita und einer Grundschule. Zudem Neubau der Kielhorn-Förderschule, dieser Neubau soll aber zuerst als Ausweichstandort für Klassen dienen, deren Gebäude abgerissen oder saniert wird. Aktuell stehen auf dem Grundstück noch die Klassencontainer der Libellen-Grundschule, die erweitert wird. (geplante Bauzeit Februar 2025 bis September 2026) – ca. 80 Mio. Euro

Brechtener Grundschule: kompletter Neubau der vierzügigen Schule (kein Modulbau!) inklusive Sporthalle und Kita. Für den Übergang von rund drei Jahren kommen die Kinder in Containern unter. (geplante Bauzeit Dezember 2024 bis Juni 2027) – ca. 62 Mio. Euro

Brukterer-Grundschule (Lanstrop): Sanierung der Innen-Toiletten September (geplante Bauzeit 2024 bis März 2025) – ca. 590.000 Euro

Diesterweg-Grundschule (Nordstadt): Abbriss und Komplett-Neubau von Schule und Sporthalle (geplante Bauzeit Januar 2024 bis Juni 2027) – ca. 42 Mio. Euro

Eintracht-Grundschule (Holzen): Sanierung der Abwasser-Grundleitungen (geplante Bauzeit März bis Juni 2023) – ca. 500.000 Euro

Europaschule (Wambel): Erweiterungsbau für mehr Klassenräume (Februar 2021 bis Mai 2024) – ca. 9 Mio Euro

Fichte-Grundschule (Asseln): Ertüchtigung des gesamten Notfallwarnsystems (geplante Bauzeit Juni bis August 2024) – ca. 360.000 Euro

Förderschule an der Froschlake (Marten): Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizungstechnik (geplante Bauzeit September 2023 bis März 2024) – ca. 170.000 Euro

Brüder-Grimm-Grundschule (Hombruch): Anbau an den Altbau für zusätzliche Räume und eine größere OGS inklusive Aula und Mensa (geplante Bauzeit Februar 2022 bis Juli 2024) – ca. 9 Mio. Euro

Gesamtschule Brünninghausen: acht neue Klassenräume (geplante Bauzeit Februar bis Juni 2024) – ca. 3 Mio. Euro

Gesamtschule Gartenstadt: Erneuerung der Schulküche inklusive des Bodenbelags (Februar bis April 2024) – ca. 200.000 Euro

Gesamtschule Scharnhorst: Sanierung der Innen-Toiletten Block 1 und 2 (geplante Bauzeit September 2024 bis Dezember 2025) – ca. 1,4 Mio. Euro

Geschwister-Scholl-Gesamtschule (Brackel): Umbau der Naturwissenschafts-Räume im Altbau (geplante Bauzeit November 2024 bis Juli 2025) – ca. 850.000 Euro

Gutenberg-Grundschule (Dorstfeld): Erneuerung einiger Bodenbeläge (geplante Bauzeit Oktober 2023 bis August 2024) – ca. 20.000€

Gymnasium an der Schweizer Allee (Aplerbeck): Erweiterungs-Anbau für mehr Klassenräume zum Wechsel von G8 auf G9 (geplante Bauzeit Februar 2022 bis Oktober 2024) – ca. 19 Mio. Euro

Hansa-Grundschule (Huckarde): Erweiterungs-Anbau für einen weiteren Zug, inklusive neuer Klassenräume, Aula und OGS-Küche (geplante Bauzeit Juli 2022 bis Januar 2025) – ca. 11 Mio Euro

Hauptschule Kley: Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizungstechnik (geplante Bauzeit Juni bis August 2024) – ca. 260.000 Euro

Heisenberg-Gymnasium (Eving): Sanierung der alten Dreifach-Sporthalle I (geplante Bauzeit Dezember 2024 bis Juli 2025) – ca. 1 Mio. Euro

Heisenberg-Gymnasium (Eving): Erweiterungsbau für mehr Klassenräume zum Wechsel von G8 zu G9 (geplante Bauzeit Mai 2023 bis März 2024) – ca. 22 Mio. Euro

Johannes-Wulff-Förderschule (Kreuzviertel): Anbau für mehr Räume (geplante Bauzeit Dezember 2022 bis September 2024) – ca. 13 Mio. Euro

Karl-Schiller-Berufskolleg (Innenstadt): Umbauten für die Barrierefreiheit (geplante Bauzeit Juli bis September 2024) – ca. 186.000 Euro

Kautsky-Grundschule (Scharnhorst): Erneuerung der Gebäudeautomation und der Heizungstechnik in Schule und Turnhalle (geplante Bauzeit Oktober 2023 bis März 2024) – ca. 240.000 Euro

Kerschensteiner-Grundschule (Gartenstadt): Abriss und Modul-Neubau der OGS inklusive Klassenräumen für zwei weitere Züge (von drei auf fünf), später soll auch das Schulgebäude abgerissen und neu gebaut werden (geplante Bauzeit August 2023 bis Juni 2024) – ca. 21 Mio. Euro

Kreuzgrundschule (Kreuzviertel): Abriss und Komplett-Neubau auf dem jetzigen Schulhof, Ausweichbauten auf dem Sportplatz und neben der Turnhalle (geplante Bauzeit Juli 2025 bis April 2028) – ca. 28 Mio Euro

Leibniz-Gymnasium (Kreuzviertel): Erweiterungsbau mit mehr Klassenräumen für den Übergang von G8 zu G9 – zudem eine neue Aula gemeinsam mit der Wilhelm-Röntgen-Realschule (geplante Bauzeit März 2025 bis August 2027) – ca. 18 Mio. Euro)

Libellen-GS (Nordstadt): Aufstockung des bestehenden Gebäudes um zwei Vollgeschosse, die Kinder werden aktuell in Containern in der Nähe unterrichtet (geplante Bauzeit Januar 2022 bis Februar 2024) – ca. 12 Mio. Euro

Lichtendorfer Grundschule: Fassadensanierung (geplante Bauzeit Januar bis Dezember) und Sanierung der Abwasser-Grundleitungen (geplante Bauzeit März bis Juli 2024) – zusammen ca. 590.000 Euro

Max-Wittmann-Förderschule (Eving): Sanierung des Schwimmbads (geplante Bauzeit Januar bis Mai 2024) – ca. 260.000 Euro

Mosaik-Grundschule (Eving): Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizungstechnik (geplante Bauzeit Mai bis August 2024) – ca. 440.000 Euro

Nordmarkt-Grundschule (Nordstadt): Abbruch und Komplett-Neubau. Für den Übergang sollen die Kinder in einem Neubau an der Burgholzstraße unterkommen, in den später die Kielhorn-Förderschule zieht. (geplante Bauzeit Januar 2027 bis Oktober 2029) – ca. 54 Mio. Euro

Overberg-Grundschule (Mengede): kompletter Neubau von Schule und Zweifach-Sporthalle in Modulbauweise. Sanierungspläne wurden verworfen, stattdessen wird das historische Gebäude abgerissen. (geplante Bauzeit Juni bis September 2024) – ca. 16 Mio. Euro

Petri-Grundschule (Innenstadt): Sanierung der Abwasser-Grundleitungen (geplante Bauzeit März bis November 2024) – ca. 320.000 Euro

SBZ Wichlinghofen: Abriss und Neubau von Grundschule, Sporthalle und Kulturzentrum, die Kinder sind schon 2021 für die Zeit der Bauarbeiten in die alte Loh-Grundschule umgezogen (geplante Bauzeit August 2022 bis Januar 2026) – ca. 29 Mio. Euro

Schulkomplex Winkelriedweg (Wambel): Sanierung von Fenstern, Sonnenschutz und Fassaden (geplante Bauzeit Januar bis April 2025) – ca. 750.000 Euro

Schulkomplex Husen: Sanierung der Abwasser-Grundleitungen (geplante Bauzeit März bis November 2024) – 730.000 Euro

Schulkomplex Kreuzstraße (Kreuzviertel): Herstellung der Außenanlagen, die im Zuge der fortlaufenden Neubauten und Anbauten der vier Schulen neu gestaltet werden müssen (geplante Bauzeit November 2022 bis Dezember 2028) – ca. 5 Mio. Euro

Schulkomplex Scharnhorst: Sanierung der Abwasser-Grundleitungen (geplante Bauzeit März bis November 2024) – 610.000 Euro

Stadtgymnasium (Innenstadt): Sanierung der Sanitäranlagen und Toiletten (geplante Bauzeit April 2024 bis März 2025) – ca. 1 Mio. Euro

Steinbrink-Grundschule (Wickede): Sanierung der Mädchen- und Lehrer-Toiletten (geplante Bauzeit Oktober 2024 bis Januar 2025) – ca. 400.000 Euro

Urbanus-Grundschule (Huckarde): Erneuerung des Vordachs (geplante Bauzeit Juli bis September 2024) – ca. 75.000 Euro

Winfried-Grundschule (Innenstadt): energetische Sanierung von Dach, Fassade und Toiletten-Anlagen (geplante Bauzeit ) – ca. 1,1 Mio. Euro

Auf lange Sicht weitere Großprojekte geplant

Auf längere Sicht ist das natürlich nicht alles. Weitere Schulneubauten und Erweiterungen sind geplant – auch mehrere Spotzhallen sollen abgerissen und neu gebaut werden. Zum Beispiel diese Projekt stehen noch auf der Liste:

neue Grundschule (Innenstadt Ost): Im neuen Wohnquartier an der Deggingstraße soll eine neue Grundschule entstehen.

Im neuen Wohnquartier an der Deggingstraße soll eine neue Grundschule entstehen. Gerhard-Hauptmann-Grundschule (Schüren): Schule und Sporthalle sollen abgerissen werden, sobald der Neubau auf dem Grabeland nebenan fertig sein. Bis zum Baustart dauert es noch.

Schule und Sporthalle sollen abgerissen werden, sobald der Neubau auf dem Grabeland nebenan fertig sein. Bis zum Baustart dauert es noch. Grundschule Kleine Kielstraße (Nordstadt): Der Abriss und Neubau der Schule ist seit Jahren beschlossen. Interimsstandort soll die alte Tremoniaschule im Unionviertel sein.

Der Abriss und Neubau der Schule ist seit Jahren beschlossen. Interimsstandort soll die alte Tremoniaschule im Unionviertel sein. Käthe-Kollwitz- und Stadtgymnasium (Innenstadt): Die Nachbarschulen sollen für den Übergang von G8 zu G9 erweitert werden und eine Mensa bekommen. Aktuell nutzen OGS-Kinder die Kantine des Mallinckrodt-Gymnasiums.

Die Nachbarschulen sollen für den Übergang von G8 zu G9 erweitert werden und eine Mensa bekommen. Aktuell nutzen OGS-Kinder die Kantine des Mallinckrodt-Gymnasiums. Oesterholz-Grundschule ( Nordstadt ): Die Schule soll in einen Neubau im "Karlsquartier" auf der Westfalenhütte ziehen. Hier sind zudem rund 800 Wohnungen geplant.

Die Schule soll in einen Neubau im "Karlsquartier" auf der Westfalenhütte ziehen. Hier sind zudem rund 800 Wohnungen geplant. Petri-Grundschule (Klinikviertel): Die Schule soll den Gebäudeteil der Krankenpflegeschule mitnutzen, die näher ans Klinikum in die Alexanderstraße zieht.

Die Schule soll den Gebäudeteil der Krankenpflegeschule mitnutzen, die näher ans Klinikum in die Alexanderstraße zieht. Schulzentrum Münsterstraße (Nordstadt): Abriss und Neubau von Gertrud-Bäumer-Realschule und Albrecht-Brinkmann-Grundschule plus Erweiterung Helmholtz-Gymnasium (Investition von 115 Mio. Euro über zehn Jahre)

