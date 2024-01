Alkohol-Exzess in Dortmund eskaliert – Opfer blutend im Flur

Dortmund. Die Polizei fand das Opfer blutend im Flur: In einer Wohnung in Wickede ist es bei einer Trinkrunde zu einem lebensgefährlichen Streit gekommen.

Am Altwickeder Hellweg ist am Samstag ein Alkohol-Exzess eskaliert: Es kam zum Streit – ein Mann stach auf einen anderen ein. Die Dortmunder Polizei fand das Opfer stark blutend im Flur des Mehrfamilienhauses. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus, erklären die Behörden.

Am Samstagabend saßen vier Männer und eine Frau in der Wickeder Wohnung zusammen – bei "großen Mengen Alkohol", wie die Polizei erklärt. Gegen 19.30 Uhr kam es offenbar zum Streit, der in einer gewalttätigen Auseinandersetzung endete. Ein Mann (45) wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die per 110 alarmierte Polizei fand das Opfer blutend im Hausflur.

Blutiger Streit in Dortmund: Frau und vier Männer "stark alkoholisiert"

Die Frau und die drei Männer, die alle noch in der Wohnung waren, wurden vorläufig festgenommen. Alle waren laut Polizei "stark alkoholisiert".

Nach Befragungen und Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen Mann (34). Der Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft an. Die anderen Verdächtigen durften gehen.

