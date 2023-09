Raub auf Dortmunder Innenstadt-Laden bei "Aktenzeichen xy"

Dortmunder Fall bei "Aktenzeichen xy...": Am Mittwoch läuft die Fahndung nach einem Raub in der Lütge Brückstraße.

Dortmund. Nach dem Raub auf ein Kultgeschäft im Dortmunder Brückstraßenviertel ist der Fall Thema bei Aktenzeichen xy. Die Gesuchten gelten als gefährlich.

"Aktenzeichen xy" nimmt sich am Mittwoch (13. September 2023, 20.15 Uhr) eines Falls aus Dortmund an: Nach einem schweren Raub in der Dortmunder Innenstadt fahndet die Polizei nach zwei verdächtigen Männern. Sie sollen am 7. Februar 2023 den Bullet-Shop an der Ecke Bissenkamp/Lütge Brückstraße überfallen haben.

"Die Männer gelten als gefährlich", schreibt die Polizei. Die Behörde warnt deshalb davor, die Verdächtigen direkt anzusprechen. Stattdessen sollen Zeuginnen oder Zeugen sofort den Notruf wählen.

Aktenzeichen xy sucht mit Videoszenen nach Dortmunder Tätern

Bisher blieb die Fahndung allerdings erfolglos – deshalb ist der Fall jetzt Thema bei "Aktenzeichen xy... ungelöst" im ZDF. In der Sendung werden auch Ausschnitte des Materials aus der Überwachungskamera des Kult-Geschäfts gezeigt, schreibt die Polizei. Fahndungsbilder der Verdächtigen waren schon im Juni veröffentlicht worden.

Wer Angaben zur Identität oder den Aufenthaltsort der Männer machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund zu melden: 0231/132-7441

Auch nach diesem Mann fahndet die Dortmunder Polizei. Wer kennt ihn? Foto: Polizei Dortmund

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei Dortmund fahndet nach einem Raub nach ihm.

