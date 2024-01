ADAC Supercross: Kühne Motorrad-Stunts in der Westfalenhalle

Es wird wieder laut in der Dortmunder Westfalenhalle: Der 39. internationale ADAC Supercross steht von Freitag, 12. Januar, bis Sonntag auf dem Programm - und Sonntag ist Familientag.

Für den Supercross-Freestyle-Parcours müssen 200 Lkw-Ladungen, um die 4000 Tonnen, Lehm in der Westfalenhalle aufgeschüttet werden. 1200 Strohballen begrenzen die 300 Meter lange Strecke. Zwei Absprungrampen und ein Landehügel gehören zum Freestyle-Parcours.

Wenn alles aufgebaut ist, kann es losgehen. Startschuss für den Supercross ist Freitag 20 Uhr (bis 24 Uhr). 80 Fahrer aus 14 Ländern. Unter anderem Thomas Ramette, Greg Aranda und Paul Haberland, geben Vollgas in den Kategorien SX1, SX2, SX4 und eKids und kämpfen darum, der Schnellste zu sein. Neben den so genannten Racern sorgen die Freestyle-Profis mit sehenswerten Sprüngen und Kunststücken für Aufsehen.

Freitag müssen die Fahrer erst einmal die Strecke kennenlernen. Der Samstag (19 bis 23 Uhr) ist traditionell die Nacht der Fans. An diesem Abend wird der Meister des ADAC SX Cups gekürt.

Der Sonntag (14 bis 18 Uhr) ist wieder Familientag. Für die jungen Besucherinnen und Besucher gibt es preiswertere Tickets.

Am späten Nachmittag wird der „König von Dortmund“ gekürt.

Die Öffnungszeiten:

Je nach Kategorie - Bronze, Silber, Gold inklusive SX-Club - kosten die Karten zwischen 28 und 180 Euro. Für den Samstag kostet beispielsweise ein Bronze-Ticket 65 Euro, für den Freitag oder Samstag 55 Euro. ADAC-Mitglieder zahlen am Freitag weniger. Sonntag sind die Karten für Kinder bis einschließlich 14 Jahren sowie für Mitglieder des ADAC-Jugendclubs ermäßigt (28 bis 85 Euro).

Tickets gibt es beim ADAC, bei der Westfalenhalle oder bei Eventim. (JaK)

