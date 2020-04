Abgezockt: Polizei beendet Pokerturnier im Kleingarten

Dortmund. Unbeeindruckt von den Pandemie-Vorschriften wurde in einer Gaststätte gepokert - nun gibt's Bußgelder unter anderem wegen illegalem Glücksspiel.

Die Dortmunder Polizei hat am Mittwochabend ein Pokerturnier in einer Dortmunder Kleingartenanlage beendet. Die Beamten hatten sich aufgrund eines Zeugenhinweises zum Tatort an der Hannöverschen Straße begeben - wo bereits der komplett belegte Parkplatz einen Hinweis auf ungewöhnliche Aktivitäten gab. "Die allseits bekannten Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren offenbar noch nicht bis in eine dort betriebene Gastronomie vorgedrungen", heißt es im Polizeibericht:

Social Distancing: Fehlanzeige

Als die Polizisten kurz nach 23 Uhr die Gaststätte erreichten, habe ein vorm Notausgang stehender Raucher noch versucht, die Türe zu schließen. Aus gutem Grund: Es wurde bei mutmaßlich illegalem Glücksspiel aufgenscheinlich zünftig gezockt. Laut Bericht habe an zwei Poker-Tischen jeweils ein Croupier gesessen. Karten und Jetons lagen ebenfalls bereit. Heruntergelassene Jalousien sollten Blicke auf die geschlossene Gesellschaft versperren. 15 Personen nahmen teil.

"Der rege Betrieb in dem Lokal erweckte den Anschein, dass die Vorschriften zur Unterbrechung der Infektionsketten darin nicht von Bedeutung waren", schreibt der Protokollant süffisant: Die Gäste nutzten nicht nur die Poker-Tische, sondern bedienten sich offenkundig auch am voll funktionsfähigen Tresen.

Die Polizei erteilte allen Gästen Platzverweise. Wegen der Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung erhalten sie zusätzlich Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Betroffen ist davon auch der Inhaber der Gaststätte, gegen den gesondert ermittelt wird. Die Polizei schätzt die Höhe der zu erwartenden Bußgelder wegen der Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung auf insgesamt 4000 Euro - und rät von illegalen Treffen dieser Art ab. Ermittlungen laufen auch wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel. (red)