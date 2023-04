Abgebrochene Flasche als Waffe - Mordkommission in Dortmund

Eine 57-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag in der Dortmunder Nordstadt - nicht weit von der Polizeiwache Nord - schwer verletzt worden.

Dortmund. Eine 57-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag in der Dortmunder Nordstadt - nicht weit von der Polizeiwache Nord - schwer verletzt worden.

Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei ermittelt in diesem Fall: Gegen 17.30 Uhr am Mittwoch (12.4.) sind bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen: Ein Mann steche mit einer abgebrochenen Flasche auf eine Frau ein.

Schauplatz der Attacke war der Bereich Münsterstraße / Mühlenstraße in der Dortmunder Nordstadt, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei konnte schnell zur Stelle sein, da die Polizeiwache Nord nicht weit entfernt ist. Sie nahm einen tatverdächtigen 36 Jahre alten Mann fest. Die Frau (57) wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Was sich genau abgespielt hat und was das Motiv sein könnte, dazu dauern die Ermittlungen noch an.

Polizeieinsätze in der Dortmunder Nordstadt:

